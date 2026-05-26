Explosión en un petrolero en el golfo de Omán, según organismo de monitoreo

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Redacción Internacional, 26 may (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) recibió este martes un informe sobre una explosión en el exterior de un buque que navegaba por el golfo de Omán, a 60 millas náuticas al este de Mascate, sin que se hayan reportado víctimas.

«La UKMTO ha recibido un informe sobre un incidente ocurrido a 60 millas náuticas (111 km) al este de Mascate, Omán. El capitán de un buque cisterna informa de una explosión externa, en la popa a babor, cerca de la línea de flotación», informó el organismo de monitoreo vinculado al Ministerio de Defensa británico en una publicación en la red social X.

La UKMTO afirmó que tanto la tripulación como el capitán del buque «se encuentran a salvo», pero que el capitán comunicó que se vertió «una cierta cantidad de combustible» al mar.

La agencia recomienda, al final de su mensaje, navegar con precaución a las embarcaciones de la zona e informar de «cualquier actividad sospechosa».

La zona por la que navegaba el buque que sufrió la explosión está a aproximadamente 450 km (242 millas náuticas) del estrecho de Ormuz, una ruta clave del comercio energético mundial, por el que antes del conflicto circulaba un 20 % del crudo y el gas natural licuado (GNL) mundiales.

Del 28 de febrero hasta hoy la UKMTO recibió 52 informes de incidentes que afectan a buques que operan en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.

Desde el miércoles pasado hasta ayer, un total de 150 embarcaciones han atravesado el estratégico paso marítimo, según informó la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra. EFE

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