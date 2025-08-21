Exportaciones mineras de Perú suman 26.000 millones de dólares en primer semestre de 2025

2 minutos

Lima, 21 ago (EFE).- Las exportaciones mineras de Perú sumaron 26.062 millones de dólares (22.400 millones de euros) en el primer semestre del año, lo que representó un alza de 17 % respecto al mismo periodo del año pasado, y donde las ventas de oro al exterior crecieron 41 %, según informó este jueves la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

De enero a junio de este año, las exportaciones de cobre ascendieron a 12.283 millones de dólares, un incremento de 10,2 % respecto al mismo semestre de 2024.

A su vez, las ventas de oro al exterior reportaron 9.600 millones de dólares, lo que significó un alza de 41 % respecto a los 6.795 millones de dólares exportados en el mismo lapso del año pasado.

En el primer semestre, las exportaciones de cobre representaron el 47 % del total de exportaciones mineras, en tanto que el oro significó el 36,8 %.

El alza en ambos metales respondió al mayor valor de los envíos de oro, superior en 2.805 millones de dólares, y de cobre, en más de 1.141 millones de dólares, anotó el reporte de la SNMPE.

Solamente en junio pasado, las exportaciones mineras sumaron 4.432 millones de dólares, lo que reflejó un alza de 12 % con relación al mismo mes de 2024.

En ese mes, las exportaciones de cobre fueron por 2.144 millones de dólares, un incremento de 3,3 % al compararse con junio de 2024, y se sustentaron en el alza del precio en 20 %.

Por su parte, las exportaciones de oro en junio pasado sumaron 1.713 millones de dólares, lo que representó un incremento de 47,9 %, a raíz del aumento de su cotización en 44 % y del volumen en 2,7 % respecto a junio de 2024.

Las exportaciones mineras representan el 65 % de las ventas peruanas totales al exterior en el primer semestre de 2025.EFE

