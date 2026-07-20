Expresidenta del CNE de Ecuador renuncia a su cargo como consejera del organismo

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Guayaquil (Ecuador), 20 jul (EFE).- La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador Diana Atamaint, quien fue removida de ese cargo hace más de un mes tras ocho años al frente del organismo, renunció al puesto que mantenía como consejera, según confirmaron este lunes a EFE fuentes de la institución.

Atamaint presentó su renuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que es la entidad encargada de organizar el concurso para elegir a los integrantes del pleno del ente electoral.

Cuando fue removida de la Presidencia, el pasado 11 de junio, Atamaint ya había excedido su tiempo al frente del CNE, pues la ley electoral señala que quienes ocupen ese puesto y también la Vicepresidencia solo podrán estar en el cargo por tres años.

También estaba prorrogada en funciones, como otros consejeros, ya que el concurso para la renovación del CNE sigue estancado.

En su lugar, asumió el consejero José Cabrera, quien aseguró que promovería «una gestión transparente, eficaz y cercana a la ciudadanía», de cara a las elecciones locales que se realizarán el próximo 29 de noviembre.

Atamaint, quien no se ha pronunciado sobre su salida del CNE, fue duramente criticada en los últimos meses después de que el pleno del organismo decidió adelantar los comicios locales inicialmente previstos para el 14 de febrero de 2027, con base en un informe del Gobierno del presidente, Daniel Noboa, que alertaba del supuesto impacto que causaría un eventual fenómeno de El Niño en el país el próximo año.

También fue criticada por apoyar la eliminación del registro de organizaciones políticas del partido de izquierdas Unidad Popular, decisión que fue revocada el pasado 3 de junio por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

«Todo lo que hizo esta mujer no puede quedar en la impunidad. Recuerden que se prestó para TODO», escribió este lunes sobre Atamaint el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

El movimiento político de Correa, Revolución Ciudadana (RC), es la principal fuerza de oposición en Ecuador, pero fue suspendido por un juez electoral, al igual que Amigo, el movimiento que iba a cobijar a sus principales candidatos. Aun así, el correísmo ha señalado que sí participará en los próximos comicios.

La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, evitó este lunes revelar qué agrupación política podría cobijarlos para los próximos comicios locales tras la suspensión del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).

«Me da miedo decirlo», indicó este lunes en el canal Teleamazonas al expresar su temor a presuntas acciones contra esas organizaciones. «La verdad queremos proteger la identidad de las organizaciones políticas. Ya faltan pocos días para la inscripción de candidaturas y en esa inscripción vamos a ver los cuadros políticos de la Revolución Ciudadana en diversas organizaciones políticas», aseguró. EFE

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