Exteriores palestino pide ayuda para parar «terrorismo colono» tras tiroteo en Cisjordania

Compartir

3 minutos

Jerusalén, 24 jul (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino pidió este viernes a la comunidad internacional «acción urgente para detener el terrorismo de colonos» judíos, después de que esta mañana se produjera un tiroteo donde murieron cuatro palestinos y un israelí en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada).

«Se exige a la comunidad internacional y a todos los Estados que asuman sus responsabilidades legales y morales, y tomen medidas prácticas e inmediatas para detener el terrorismo de los colonos», dijo el ministerio palestino en un comunicado.

En la nota también instan a terceros países a «proporcionar protección internacional a nuestro pueblo palestino, incluyendo la imposición de sanciones disuasorias contra el sistema de colonización y sus símbolos, y la interrupción de sus vías de financiación».

Para Exteriores palestino, el tiroteo de hoy «representa una imagen renovada de la Nakba (la ‘gran catástrofe’, como se refieren a la guerra de 1948) continua a la que está sometido el pueblo palestino».

«Así como el aumento intencional de estos crímenes coordinados entre las autoridades de ocupación y sus fuerzas y las bandas de colonos, en la ejecución de una política israelí oficial sistemática al servicio de sus elecciones y su proyecto de limpieza étnica», completa el comunicado.

Esta mañana se produjo un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus (Cisjordania ocupada) y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad, donde murieron cuatro palestinos y un colono israelí.

El Ejército israelí aseguró que varios palestinos robaron el arma de un «guardia de seguridad» que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes.

Esta versión contrasta con la de las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron «a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes».

Asimismo, añaden que, antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes «atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas».

Según la agencia oficial de noticias palestina WAFA, soldados y colonos israelíes «abrieron fuego indiscriminadamente» -como muestra un vídeo que circula por internet- contra los residentes, matando a cuatro jóvenes palestinos, entre ellos dos hermanos y sus dos primos, e hiriendo a otros cuatro.

Por su parte, el servicio de emergencias israelí (MDA) dijo que el israelí fallecido era un hombre de 30 años y detalló que, durante sus labores de emergencia, evacuaron en helicóptero a dos heridos de bala: un hombre de unos 20 años en estado grave y otro de unos 20 años en estado moderado.

Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes. EFE

gac/cg

(Foto) (Vídeo)