Facciones palestinas rechazan nuevos pactos antes de que Israel cumpla con tregua en Gaza

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El Cairo, 13 abr (EFE).- Las facciones palestinas de Hamás, Yihad Islámica y Frente Popular para la Liberación de Palestina rechazaron este lunes, tras una reunión en El Cairo, mantener diálogo o firmar cualquier acuerdo hasta que Israel implemente «plenamente» la primera fase de la tregua en Gaza, informó a EFE una fuente conocedora de las conversaciones.

El informante, que pidió el anonimato, dijo que esta postura «unificada» fue comunicada oficialmente a los mediadores de Egipto, Catar y Turquía, y señaló la necesidad de «obligar» a Israel a que cumpla con los compromisos de la primera fase del alto el fuego acordado el pasado octubre.

Insistió, en particular, en que Israel cumpla con permitir la entrada de la ayuda humanitaria, algo que las facciones palestinas denunciaron que está «obstaculizando» la entrega de las cantidades acordadas, alrededor de 600 camiones diarios, además de las restricciones al cruce fronterizo de Rafah, que conecta con Egipto.

«No se abordará ni considerará ningún nuevo acuerdo o fase con respecto a Gaza hasta que se cumpla la primera fase del acuerdo de alto el fuego y la ocupación lo respete», añadió la fuente.

El sábado, una delegación de Hamás se reunió en El Cairo con Nikolay Mladenov, el alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con altos cargos del Gobierno y la inteligencia egipcia.

En esos encuentros, Hamás reiteró que Israel debe cumplir íntegramente la primera fase del acuerdo, que incluye el cese de hostilidades, entrada de ayuda y repliegue parcial de tropas, antes de abordar cualquier discusión sobre fases posteriores, incluido el desarme.

Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por Trump, que contemplaba el cese de la ofensiva sobre la Franja, la liberación de rehenes israelíes en manos del grupo islamista y el repliegue de tropas israelíes del enclave.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. EFE

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