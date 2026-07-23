Familiares y amigos de soldado fallecida en Jordania la recuerdan en una vigilia

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Nueva York, 23 jul (EFE).- Familiares y amigos de la soldado Angel Rampersad, que perdió la vida en combate durante un ataque de Irán a una base aérea de EE.UU. en Jordania, la recordaron este jueves en Nueva York como una heroína que jamás será olvidada.

Entre el grupo de familiares de la soldado de 28 años estaba su madre, Carol Acevedo, quien entre lágrimas dijo que está «muy orgullosa» de su hija, según destacan medios locales.

«Luchó por este país y murió por este país. Soy una madre que estaba muy orgullosa de ella, estaba muy concentrada en lo que hacía», indicó durante una vigilia frente al hogar de Rampersad en el condado neoyorquino de Queens.

Su tía Judy Rackal destacó, por su parte, que esta siempre quiso estar en el Ejército, al que se unió al cumplir los 21 años, en 2019, y la recordó como una persona de gran fortaleza interior.

«A lo largo de su vida, ante cada crisis que afrontó su familia, ella siempre fue el elemento tranquilizador», aseguró.

Destacó además que su sobrina pasó gran parte de sus vacaciones en Trinidad, donde nació, y donde familiares y amigos también están de luto, señaló el diario qns.com.

Rampersad llegó a Nueva York a los dos años junto a su madre y hermana y estudió justicia penal. Tras alistarse en el Ejército, estuvo tres años en Hawái y otros tres en Alemania y, al finalizar, volvió a alistarse.

El presidente Donald Trump recibió el miércoles con honores los restos de los cuatro militares muertos en ataques iraníes la semana pasada en Jordania e Irak, las primeras bajas del país norteamericano desde que se rompió el alto el fuego hace dos semanas.

El Departamento de Defensa identificó a los fallecidos en Jordania como Tyler James Feehan, de 25 años; Isabella Gonzales, de 19; y Angel Rampersad, mientras que el de Irak es Michael Emmanuel Swinton, de 30 años.

Los vecinos de la soldado dejaron las luces de sus porches encendidas desde que supieron de su muerte hasta que el cuerpo fue repatriado.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Ozone Park, Sam Esposito, que organizó la vigilia de este jueves y la que se realizará el próximo 27 de julio, señaló que Rampersad sirvió a su país con honor.

«Ahora es nuestra responsabilidad honrar su memoria, preservar su legado y asegurarnos de que su nombre jamás sea olvidado», afirmó.

Por su parte, el presidente del condado de Queens, Richard Donovan, se comprometió a gestionar con la ciudad que la calle donde vivía Rampersad sea bautizada con su nombre y a pedir que se nombre una escuela en esa comunidad en su honor. EFE

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