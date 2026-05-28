Familias exigen fe de vida y libertad total de opositores presos en Nicaragua

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San José, 28 may (EFE).- Familiares de opositores presos en Nicaragua denunciaron este jueves la falta de información sobre el paradero y la salud de sus parientes, y exigieron al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pruebas de vida y la liberación inmediata de los presos políticos ante el temor de que mueran bajo custodia.

La petición fue hecha un día después de que las autoridades nicaragüenses revelaron el grave estado de salud del encarcelado líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, quien se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Managua por el deterioro de sus condiciones respiratorias.

Thelma Brenes, hija del excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes, de 71 años, arrestado el 15 de agosto de 2025, dijo en rueda de prensa virtual que no tienen información del porqué su padre fue detenido, ni de su condición de salud, lo que causa angustia a la familia.

El coronel en retiro y su esposa Salvadora Martínez, de 68 años, fueron detenidos en medio de una redada que se dio en el marco del 46 aniversario de la revolución popular sandinista, que se conmemoró el 19 de julio de 2025, luego de que Ortega ordenara «capturar» y «procesar» a quienes «conspiren» contra su Gobierno, que preside desde 2007.

Brenes dijo también hablar en nombre de su madrastra, de quien tampoco tienen información, y recordó que iba a ser operada de la vesícula la semana siguiente al día de su arresto.

Su hijastra explicó que Martínez no es política y fue arrestada solo por ser la mujer del militar retirado, es decir, dijo, que «su detención y desaparición muestra que el régimen divide familias por odio y por venganza política».

«Mi exigencia es una sola y es libertad total para todos los presos políticos y los desaparecidos. No me voy a conformar con una foto ni con un video grabado. Exigimos que los entreguen vivos y sanos tal como se los llevaron», demandó.

Se los llevaron vivos, que regresen vivos

Por su lado, Eugenia Valle Olivares, esposa del coronel retirado Víctor Boitano Coleman, crítico con el Gobierno sandinista, dijo que no aceptarán «menos que la libertad de nuestros seres queridos».

«Ellos (autoridades) se los llevaron vivos y queremos que los regresen vivos», demandó la mujer, que recordó que el coronel —retirado por el Ejército de Nicaragua en 2007 tras publicar varios libros críticos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— es ciudadano italonicaragüense y permanece detenido desde el 23 de abril de 2024.

«Demando una vez más al Estado de Nicaragua a que dé fe de vida de mi esposo y de los otros que están en desaparición forzada», abogó.

La sexagenaria pidió «a los pueblos del mundo, que son democráticos, a que nos apoyen» a presionar por la liberación de los suyos «antes que se nos mueran» en prisión.

«Como familia estamos exigiendo saber las condiciones de mi papá y que nos liberen a mi papá, que nos entreguen a mi papá vivo y sano. No sabemos absolutamente nada de mi papá: ¿dónde está?, ¿cómo está?», expresó, por su lado, Dina Carolina Fagoth, hija del líder indígena y antiguo asesor presidencial para políticas de pueblos originarios, Steadman Fagoth Müller.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE

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