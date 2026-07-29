FIFA abre procedimiento contra Argentina y Gavi por incidentes en la final

Compartir

2 minutos

Redacción Deportes, 29 jul (EFE).- La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como contra varios de sus jugadores y el español Gavi, tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Según informó el organismo, basándose en el informe del instructor de ética designado, se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada y el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala.

Asimismo, también sobre el futbolista español Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’.

En el caso de la AFA, la comisión investiga posibles incumplimientos del artículo 13, como «servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva», del artículo 14, por «conducta inadecuada», del artículo 15, por «discriminación y agresiones racistas», y del artículo 17, en lo referido al orden y seguridad de los partidos.

En el caso de éste último, por «cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina».

Respecto a sus jugadores y cuerpo técnico, se abre un procedimiento disciplinario contra los futbolistas Nahuel Molina, por dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva, y contra Leandro Paredes, con tres cargos de agresión, y Thiago Almada, por conducta antideportiva.

También contra el asistente del entrenador Lionel Scaloni, el exfutbolista Roberto Fabián Ayala, en su caso por un cargo de agresión.

Por parte de España, se investiga al centrocampista Gavi por un caso de conducta antideportiva.

Los imputados tendrán ahora la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.

EFE ya adelantó el pasado 20 de julio que la FIFA abriría una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial tras nombrar a un instructor para que investigase los hechos acaecidos. EFE

pml/ism