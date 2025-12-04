Finlandia debe pedir perdón al pueblo sami por violar sus derechos, según primer ministro

Helsinki, 4 dic (EFE).- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, aseguró este jueves que el Estado debe pedir perdón al pueblo indígena sami de Laponia por violar sus derechos durante décadas, como constata el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentado hoy en Helsinki.

«El pueblo indígena sami ha experimentado, y lamentablemente sigue experimentando, discriminación y racismo. No podemos ignorar ni pasar por alto este hecho», afirmó Orpo a la prensa tras asistir a la presentación de este informe que detalla cómo las políticas de asimilación del Estado socavaron la cultura y los medios de vida de los sami.

«Creo que, gracias a la labor de la Comisión, se fortalecerá el diálogo y la confianza entre los sami y el Estado. Podemos construir un futuro común y una reconciliación entendiendo lo que los sami han experimentado», añadió.

Orpo aseguró que para él «es obvio» que el Estado debe pedir perdón y dijo que la primera tarea del Parlamento en este sentido será establecer cómo y cuándo se debe presentar una disculpa oficial para que sea «exhaustiva y significativa».

A lo largo de más de 700 páginas, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada en 2021, enumera en su informe final los efectos de décadas de políticas de asimilación sobre los sami y propone 68 medidas concretas para asegurar que se respetan sus derechos como pueblo indígena.

Según el informe, hasta finales del siglo XX muchos niños sami fueron separados de sus familias y enviados a internados donde se les prohibió hablar su idioma, lo que causó un trauma que todavía es visible en esas comunidades.

El Estado también confiscó tierras sami y obligó a desplazarse a varias comunidades para construir los dos embalses hidroeléctricos más grandes de Europa, Lokka y Porttipahta, a fin de satisfacer las necesidades energéticas de Finlandia.

El informe constata además que la cultura sami y sus medios de vida tradicionales -la cría de renos, la pesca y la caza- están amenazados debido al uso de sus tierras para actividades económicas ajenas a sus intereses, como la explotación forestal, la minería y el turismo.

A esto se han sumado recientemente otros factores que limitan a los sami el uso de sus propias tierras, entre ellos la construcción de enormes parques eólicos y el aumento de las maniobras militares por parte de las fuerzas armadas a raíz de la guerra de Ucrania.

El pueblo sami, considerado el último pueblo indígena de Europa, está integrado por unas 80.000 personas que habitan desde hace siglos en el norte de Finlandia, Suecia y Noruega y en el noroeste de Rusia. EFE

