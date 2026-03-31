Finlandia localiza un tercer dron posiblemente ucraniano junto a la frontera con Rusia

2 minutos

Helsinki, 31 mar (EFE).- La Guardia de Fronteras de Finlandia localizó este martes un tercer dron, posiblemente ucraniano, en la superficie de un lago helado de la localidad de Parikkala, muy cerca de la frontera suroriental con Rusia, informaron las autoridades finlandesas.

«La Guardia de Fronteras de Carelia del Norte ha acordonado la zona del incidente para garantizar la seguridad de la investigación. La situación no representa ningún peligro para los transeúntes», señaló el organismo en un comunicado.

La agencia fronteriza no especificó cuándo se produjo el incidente ni la procedencia del dron, aunque confirmó que se trata de un aparato no tripulado de ala fija de origen extranjero, claramente más grande que un dron civil normal.

Según la Policía finlandesa, la aeronave no ha causado daños personales ni materiales y los residentes de la zona han sido evacuados por precaución.

Las autoridades han puesto en marcha una investigación para determinar si se trata de un dron ucraniano, al igual que los dos que se estrellaron en territorio finlandés el pasado domingo, y si contiene alguna carga explosiva.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, aseguró este mismo martes que su país ha protestado «enérgicamente» ante Kiev por el incidente de los drones del domingo y señaló que espera que no se repitan este tipo de episodios.

No obstante, reivindicó el derecho de Ucrania a seguir defendiéndose de la agresión rusa tras cuatro años de guerra, lo que incluye el ataque a sus instalaciones petroleras.

Según Orpo, en las últimas semanas Ucrania ha atacado con más de 2.500 drones las instalaciones petroleras de los puertos rusos de Primorsk y Ust-Luga, ubicados en el golfo de Finlandia cerca de San Petersburgo, con el objetivo de impedir que Moscú siga utilizando los ingresos del petróleo para financiar la guerra. EFE

jg/cae/psh