Finlandia recibirá 17 millones de la UE para reforzar la vigilancia en la frontera rusa

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Helsinki, 20 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) ha concedido a Finlandia 17 millones de euros de financiación adicional para reforzar la vigilancia de su frontera oriental con Rusia y del golfo de Finlandia, informó este viernes el Gobierno del país nórdico.

El Ministerio de Interior finlandés señaló en un comunicado que estos fondos, procedentes del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (BMVI) de la UE, contribuirán a mejorar la capacidad de Finlandia de mantener «una visión actualizada de la situación».

La nueva financiación se destinará a la adquisición de sistemas de vigilancia no tripulados -principalmente drones aéreos y marinos- resistentes a las interferencias rusas de la señal GPS, muy habituales en las zonas fronterizas desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Según el Gobierno finlandés, las continuas perturbaciones en la señal del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) cerca de la frontera rusa han debilitado la eficacia de los sistemas de vigilancia existentes hasta ahora.

«Estos drones aéreos y marinos mejorarán significativamente la capacidad de la Guardia de Fronteras finlandesa de controlar las fronteras y mantener una imagen situacional tanto de la frontera oriental como del golfo de Finlandia», señaló el comunicado.

Según el Ejecutivo, el entorno operativo en la frontera oriental con Rusia, la más larga de la UE con 1.340 kilómetros de longitud, ha cambiado de forma «drástica y permanente» desde el inicio de la guerra de Ucrania, lo que dificulta prever cómo evolucionará la situación.

Helsinki se comprometió asimismo a compartir activamente la experiencia adquirida en el marco del proyecto con los demás socios comunitarios y con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Además de a Finlandia, la UE concedió también financiación a través del BMVI a España, Grecia, Chipre, Lituania, Polonia y Rumanía para fortalecer la capacidad de vigilancia fronteriza de estos países. EFE

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