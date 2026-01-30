Finlandia releva a España al frente del desempleo europeo por la crisis y la defensa

Juanjo Galán

Helsinki, 30 ene (EFE).- Finlandia ha tomado el relevo a España como el país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de desempleo, un «sorpaso» que los expertos atribuyen principalmente al estancamiento económico de la nación nórdica, el aumento del gasto en defensa y las medidas de austeridad financiera del Gobierno.

Según datos publicados este viernes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, Finlandia registró en diciembre una tasa de paro del 10,3 %, con lo que supera por segundo mes consecutivo a España, donde bajó una décima hasta el 10 %.

El índice de paro de Finlandia, un país que hasta no hace mucho contaba con un eficiente mercado laboral, ha crecido tres puntos porcentuales en apenas tres años (en diciembre de 2022 era del 7,3 %) y alcanza ya su nivel más alto en dieciséis años.

«El desempleo está creciendo rápidamente sobre todo entre los menores de 25 años, los mayores de 55 y los parados de larga duración, y seguirá aumentando previsiblemente hasta que veamos una mejora en la situación económica», explicó a EFE Henna Busk, economista del Instituto de Investigación Económica Pellervo (PTT).

Dificultades para encontrar empleo

Leevi, un joven finlandés de 23 años que se quedó en paro hace dos meses después de enlazar cinco empleos seguidos, aseguró a EFE que nunca había tenido problemas para encontrar trabajo, pero ahora es mucho más difícil.

Asimismo, criticó los continuos recortes sociales del Gobierno y señaló con resignación que «siempre es malo cuando a los pobres se les quitan más y más ayudas, aunque no hay nada que una persona corriente pueda hacer al respecto».

Mahmoud Jafari, un afgano de 36 años que lleva catorce viviendo en Finlandia, ha trabajado durante casi una década como reponedor a través de una empresa de contratación temporal, pero desde octubre pasado no le han asignado ningún turno y ahora busca otro empleo.

«Hace unos años siempre me llamaban para trabajar. Ahora llevo meses enviando dos o tres solicitudes diarias, pero hasta ahora no me han contactado ni para acudir a una entrevista de trabajo. Ojalá hicieran algo para mejorar la situación», dijo a EFE.

Estancamiento económico

Según Busk, la principal causa del aumento del desempleo es el estancamiento de la economía finlandesa durante los últimos años, debido sobre todo a la caída de las exportaciones por la débil demanda global y al desplome del consumo privado, un componente que supone más del 50 % del PIB del país.

El continuo goteo de noticias sobre cierres de empresas y recortes de plantilla ha afectado negativamente a la confianza de los consumidores.

Un número creciente de finlandeses teme perder su empleo, lo que, sumado al recorte de los subsidios y la subida del IVA general del 24 al 25,5 %, ha provocado que los hogares opten por reducir su consumo.

Mientras que la economía finlandesa apenas creció en 2025, el déficit público siguió aumentando y se acerca ya al 4,5 % del PIB, motivo por el que el Consejo Europeo abrió el pasado día 20 por primera vez un procedimiento por déficit excesivo contra Finlandia, un país conocido en el club comunitario por su rigor fiscal.

A su vez, la deuda pública finlandesa alcanzó un máximo histórico en el tercer trimestre de 2025 -el último periodo del que hay datos disponibles- y se situó en el 88,6 % del PIB, según datos de la agencia nacional de estadística Tilastokeskus.

Austeridad en todo menos en defensa

Cuando llegó al poder en 2023, el Gobierno liderado por el conservador Petteri Orpo se fijó como prioridad consolidar las finanzas nacionales y reducir la deuda pública a toda costa, aplicando amplios recortes en la administración, los subsidios sociales, la salud, la educación, las pensiones y la inversión pública.

Sin embargo, la eficacia de estos recortes se ha visto lastrada por el notable aumento del gasto público en seguridad y defensa a raíz de la invasión rusa de Ucrania y el ingreso del país nórdico en la OTAN, lo que ha obligado al Ejecutivo a aplicar nuevas medidas de austeridad.

Dada la coyuntura económica, muchos expertos recomiendan aumentar la inversión pública para incentivar el crecimiento.

«Es una cuestión de valores. Es cierto que tenemos que hacer recortes, pero quizás en esta situación podrían ser menos profundos, aunque siempre es difícil encontrar el momento ideal para aplicarlos», sentenció Busk. EFE

