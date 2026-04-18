FINUL atribuye a «actores no estatales» la muerte de un caso azul y tres heridos

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El Cairo, 18 abr (EFE).- Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) murió y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, este sábado en un ataque con armas ligeras por parte de «actores no estatales» mientras realizaban labores de desminado en el sur del país, informó la propia misión.

El incidente ocurrió esta mañana en la aldea de Ghanduriyah, cuando una patrulla de FINUL que despejaba artefactos explosivos en una carretera, con el objetivo de restablecer los vínculos con posiciones aisladas de la fuerza, fue tiroteada por «actores no estatales», según el comunicado oficial de la misión. EFE

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