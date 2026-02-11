Fiscalía chilena investiga irregularidades en las ayudas tras megaincendio de Valparaíso

3 minutos

Santiago de Chile, 11 feb (EFE).- La Fiscalía chilena inició este miércoles una investigación por presuntas irregularidades en la gestión de los recursos destinados a reconstruir las localidades de Valparaíso que fueron arrasadas por el megaincendio de 2024, uno de los más graves de la historia del país.

La apertura de la investigación tiene lugar un día después de que la Contraloría General de la República (el organismo que fiscaliza a las administraciones públicas) evidenció «graves deficiencias» cometidas supuestamente por varias autoridades, entre ellas la Delegación presidencial de Valparaíso o la Municipalidad de Viña del Mar y Quilpué.

Entre las observaciones detectadas por el ente fiscalizador figuran pagos por servicios que no habrían sido ejecutados, utilización de maquinaria cuya existencia no pudo acreditarse, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superarían el 500 %.

«Los informes muestran graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas (…) y estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los 1.100 millones de pesos (cerca de 1,29 millones de dólares)», dijo este miércoles a los medios el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

Chile vivió en febrero de 2024 los incendios más mortíferos de su historia, con 138 muertos y miles de viviendas destruidas.

El fuego, que fue premeditado, empezó el 2 de febrero en la mañana en cuatro focos simultáneos en el Parque Natural del Lago Peñuelas y se propagó rápidamente a los cerros que rodean la ciudad de Viña del Mar y a las localidades de Quilpué y Villa Alemana, todas ubicadas en Valparaíso, a 100 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, justificó la gestión municipal y aseguró que la emergencia, considerada la peor tragedia desde el terremoto de 2010, exigió una respuesta inmediata.

«La necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no ibamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carnet de identidad», agregó la edil.

La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, dijo en una entrevista en ADN Radio que «la emergencia no debería justificar nunca irregularidades» y que la Delegación de Valparaíso (que depende de Presidencia) colaboró con la investigación de la Contraloría.

El propio Gobierno reconoció que la reconstrucción de las viviendas ha sido muy lenta y los afectados por el fuego se manifiestan con frecuencia para pedir más ayudas económicas.

Al menos siete personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en los hechos, todos trabajadores de distintas instituciones encargadas de prevenir y combatir incendios.

Según la Fiscalía, los detenidos provocaron el fuego impulsados por razones económicas, como el cobro de horas extras y la extensión de contratos laborales. EFE

vc/mmm/seo