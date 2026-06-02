Flávio Bolsonaro dice que los nuevos aranceles de EE.UU. son una «represalia» contra Lula

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São Paulo, 2 jun (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, candidato opositor en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, afirmó este martes que los nuevos aranceles del 25 % que el Gobierno de EE. UU. ha propuesto contra el país suramericano son una «represalia» contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, que visitó la Casa Blanca la semana pasada, dijo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, «no confía en Lula» porque «menosprecia» a Estados Unidos y agita un «sentimiento antiamericano».

«Quien está siendo represaliado no son las empresas brasileñas, es Lula. Trump ve en Lula una persona no fiable e incompetente», dijo Flávio Bolsonaro en una entrevista a la radio Itatiaia.

No obstante, Bolsonaro aseguró que, durante su visita a la Casa Blanca, le pidió «expresamente» al Trump que no impusiera nuevos aranceles al país suramericano.

«Le pedí expresamente al presidente Trump, al vicepresidente (J.D.) Vance y al secretario (de Estado) Marco Rubio: ‘no tasen a las empresas brasileñas. A partir de 2027 van a tener un Gobierno que va a sentarse aquí con ustedes, que va a negociar de igual para igual'», dijo Bolsonaro hijo.

La posición del candidato presidencial dista de la que mantuvo la familia Bolsonaro el año pasado, con el inicio de la guerra arancelaria lanzada por Trump, cuando el expresidente y sus hijos justificaron la imposición de aranceles a Brasil, que Trump explicó por el juicio que llevó a la cárcel al líder ultra por golpe de Estado.

Los posibles nuevos aranceles del 25 %, que se aplicarían si no se llega a un acuerdo antes del 15 de julio, se justifican por supuestas políticas «desleales» de Brasil en áreas como el comercio digital, la propiedad intelectual, la deforestación ilegal y el acceso al mercado del etanol, según un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

El anuncio fue realizado por el USTR antes de que venciera el plazo de negociación de 30 días que acordaron a comienzos de mayo Trump y Lula, durante un encuentro en la Casa Blanca celebrado el pasado 7 de mayo.

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, dijo que, a pesar de las «varias reuniones constructivas» que se han mantenido con el Gobierno brasileño, se mantienen «diferencias sustanciales» en varios asuntos.

Entre los argumentos para la imposición de aranceles figuran las decisiones judiciales «secretas» que han ordenado la retirada de determinados contenidos políticos de redes sociales y la suspensión de los perfiles de varios residentes en Estados Unidos.

Asimismo, el documento del USTR alega que Brasil tiene acuerdos comerciales preferenciales con México e India que perjudican a Estados Unidos.

También afirma que Brasil no aplica con suficiente eficacia las leyes que evitan la entrada de productos falsificados en el país y no aborda las dificultades que tienen las empresas biofarmacéuticas para que se autoricen sus patentes.

Por último, critica que Brasil haya suspendido «abruptamente» el trato arancelario «hasta entonces equilibrado» al etanol, y que no esté combatiendo de manera eficaz la deforestación ilegal. EFE

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