Fondo saudí afirma que no cancela la ciudad futurista NEOM y que solo reorienta el gasto

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El Cairo, 15 abr (EFE).- El gobernador del Fondo de Inversiones Públicas (PIF) de Arabia Saudí, Yasir al Rumayyan, aseguró este miércoles que no se ha cancelado ningún proyecto en la ciudad futurista NEOM y que, en su lugar, se ha ordenado a la empresa responsable reorientar las prioridades de gasto.

«No se ha cancelado ningún proyecto en NEOM, pero sí se han pospuesto algunos proyectos porque se reorientó el camino crítico», afirmó Al Rumayyan en la presentación de resultados con motivo de la aprobación del nuevo plan quinquenal del PIF.

Aclaró que existe «una idea errónea» de que el emblemático proyecto de la ciudad futurista denominada The Line representa la totalidad de NEOM, cuando en realidad se trata «solo» de uno de sus múltiples componentes.

«Es importante distinguir entre lo que aporta valor al proyecto y lo que constituye un elemento fundamental», subrayó el gobernador, quien destacó que la zona industrial de Oxagon sí representa una parte esencial de NEOM por su escala y su impacto global en la iniciativa.

Agregó que la siguiente fase del megadesarrollo se centrará en la ejecución de grandes proyectos con una menor contribución financiera directa del PIF.

«Reevaluar y reorientar las inversiones es un proceso continuo y natural», explicó Al Rumayyan, quien citó la inteligencia artificial como de ejemplo de cómo el fondo está reorganizando sus prioridades para alinearse con las nuevas necesidades estratégicas.

Asimismo, indicó que el PIF ya ha sentado las bases para el lanzamiento de nuevos proyectos, con interés de inversores extranjeros y una mayor participación del sector privado, tanto local como internacional.

El objetivo, añadió, es que las empresas controladas por el fondo gestionen su financiación de manera más eficiente para desarrollar la estrategia aprobada para el periodo 2026-2030.

Según datos del propio fondo, el PIF ha contribuido con más de 243.000 millones de dólares al PIB no petrolero del reino árabe en los últimos años, ha invertido más de 199.000 millones de dólares en nuevos proyectos entre 2021 y 2025, y ha destinado más de 157.000 millones de dólares al sector privado local.

El fondo aseguró que continuará invirtiendo con agilidad en los mercados globales, priorizando la creación de valor, la rentabilidad sostenible y la eficiencia del capital, con el fin de apoyar a largo plazo la prosperidad económica de Arabia Saudí y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. EFE

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