Ford y Geely crean una empresa conjunta para revitalizar su planta en Valencia

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El fabricante estadounidense de automóviles Ford anunció el jueves que creará una empresa conjunta con el chino Geely en su planta española de Valencia, en dificultades, y que producirá cuatro nuevos modelos de ambas compañías.

Ford tendrá el 66% y Geely el 34% de la empresa conjunta dedicada al mercado europeo, precisaron ambas compañías en un comunicado sobre el proyecto presentado este jueves en Valencia, en el este de España.

La planta seguirá produciendo «sin interrupción» el híbrido enchufable Ford Kuga, al que se añadirán a partir de 2028 un nuevo Ford Bronco, dos SUV eléctricos de Geely y «un nuevo crossover familiar multienergía, diseñado por Ford y desarrollado conjuntamente con Geely», explicaron.

Con estos vehículos de cero o bajas emisiones, el «objetivo no es otro que utilizar completamente esta planta a su máxima capacidad», declaró Jim Baumbick, presidente de Ford Europa, durante una rueda de prensa.

La medida permitirá a Ford y Geely reducir el costo de cada automóvil fabricado en esta planta, donde en 2025 se ensamblaron menos de 100.000 vehículos, un mínimo histórico, según el sindicato UGT Ford.

A largo plazo, ambos fabricantes aspiran a una capacidad anual potencial de «unos 500.000 vehículos».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el acuerdo en la planta de Valencia, donde consideró que «la decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra algo muy importante y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad».

En «un sector en absoluta y en plena transformación», los fabricantes extranjeros «saben que apostar por la cadena de valor añadido en nuestro país, en Europa, es fundamental, es prioritario para el gobierno de España», agregó.

Ford y Geely siguen los pasos del fabricante Stellantis, que anunció en mayo su plan de ceder parcialmente su planta de ensamblaje de Madrid a su socio chino Leapmotor, que empezará a producir allí su modelo B10 este mismo año.

Europa, donde las plantas de automóviles funcionan de media al 50% de su capacidad, es el escenario de una competencia feroz en un contexto de ofensiva de las marcas chinas en un mercado poco dinámico.

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