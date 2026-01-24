Foro progresista abre en Bogotá con críticas a operaciones de EE.UU. en Latinoamérica

Bogotá, 24 ene (EFE).- La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, inauguró este sábado en Bogotá un foro internacional de líderes progresistas de América, Europa y Asia con críticas directas a las recientes operaciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica, que cuestionó por su impacto en la soberanía regional.

«La vida civil no es daño colateral y la fuerza no puede convertirse en costumbre», afirmó Villavicencio en la inauguración de la conferencia, convocada por la Internacional Progresista y celebrada en el Palacio San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con un llamamiento a defender la soberanía y la autodeterminación.

El encuentro se lleva a cabo tres semanas después de los ataques militares de Estados Unidos en Venezuela en los que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y luego conducidos a Estados Unidos donde fueron encarcelados y presentados ante la justicia acusados de narcotráfico.

Durante su intervención, la canciller recordó el ataque ocurrido ayer en aguas del Pacífico, en el que murieron al menos dos personas durante un operativo de Estados Unidos contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico, y sostuvo que este tipo de acciones hacen parte de un patrón histórico de «medidas unilaterales, interferencia en la soberanía y presión sobre los sistemas judiciales» de los países de América Latina.

Tras la intervención de Villavicencio, el co-coordinador de la Internacional Progresista, David Adler, afirmó que la conferencia responde a una «emergencia política real» y alertó sobre el resurgimiento de doctrinas que buscan tratar a América Latina como una esfera de control exclusivo.

«Cuando la autodeterminación se debilita en un solo país, se debilita para todos», señaló.

Adler defendió la cooperación regional como condición para preservar la soberanía y llamó a construir respuestas conjuntas frente a sanciones, presiones financieras y amenazas militares, al asegurar que «aislados somos más vulnerables, coordinados somos más fuertes».

Respuesta a tensiones geopolíticas

El foro fue convocado por la Internacional Progresista en respuesta a lo que la organización describe como un aumento de las tensiones geopolíticas en el continente y combina sesiones a puerta cerrada con actos públicos, entre ellos un evento previsto para la noche del sábado en el Teatro Colón de Bogotá.

El encuentro, que se desarrolla bajo el lema ‘Nuestra América’, reúne a más de 100 delegados internacionales, entre ellos ministros, parlamentarios y líderes sociales de distintos países.

Entre los participantes figuran el exalcalde de Nueva York Bill de Blasio; la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Clémence Guetté; el diputado español Gerardo Pisarello; el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz; la senadora colombiana María José Pizarro; la senadora uruguaya Bettiana Díaz, y el presidente del Partido de la Izquierda Europea, Walter Baier, entre otros.

Según los organizadores, la reunión concluirá con la adopción de una declaración conjunta que servirá como hoja de ruta para futuras acciones de coordinación política y diplomática entre fuerzas progresistas del continente y otros actores internacionales. EFE

