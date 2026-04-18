Fracasa la labor de los mediadores de Alemania y Francia sobre el FCAS, según Handelsblatt

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Berlín, 18 abr (EFE).- Los mediadores a los que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, encargaron la negociación sobre el futuro avión de combate europeo (FCAS) no han logrado un acuerdo para desbloquear el proyecto, en el que también participa España.

Según informó este sábado en su edición digital el diario económico alemán Handelsblatt, que citó fuentes cercanas a las negociaciones franco-germanas, «los mediadores no han llegado a un acuerdo».

«Es probable que la próxima semana se entierre el proyecto franco-alemán, a menos que el canciller Merz vuelva a cambiar de opinión tras las presiones del presidente francés Macron», señaló el rotativo.

A finales del pasado marzo, el canciller expresó su confianza en que el FCAS pudiera salir adelante con el nombramiento de dos mediadores de Francia y Alemania.

Los mediadores tenían el encargo de presentar un plan de desbloqueo en abril, pero «al parecer, incluso habría dos informes de resultados distintos», indicó el Handelsblatt.

«Merz tiene previsto informarse este fin de semana antes de reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron a finales de la próxima semana», indicó el periódico económico en alusión a la cumbre de líderes europeos prevista para el 23 de abril.

«Merz quiere decidir antes del martes si, a pesar de todo, le da una oportunidad al proyecto», según el diario.

El Futuro Sistema Aéreo de Combate es uno de los proyectos estratégicos más relevantes para Europa y para España, que participa junto con Francia y Alemania.

El proyecto ha estado marcado por las tensiones entre los socios industriales, especialmente entre Dassault Aviation y Airbus, debido al reparto de responsabilidades y liderazgo en el desarrollo del nuevo caza europeo de sexta generación.

El grupo español Indra, coordinador nacional del programa, se ha posicionado como «parte de la solución» ante esa rivalidad franco-alemana, y ha destacado el papel de España como socio en igualdad de condiciones con los otros dos países.

El FCAS prevé estar operativo en torno a 2040 y supone una inversión global de unos 8.000 millones de euros, de los que España tiene presupuestados 2.500 millones. EFE

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