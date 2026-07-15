Francia aprueba definitivamente la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido

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París, 15 jul (EFE).- La Asamblea Nacional francesa dio este miércoles el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.

El texto salió adelante gracias a los 291 votos favorables de los diputados, frente a los 241 que se opusieron.

La de este miércoles era una votación definitiva en tercera lectura, lo que habilitaba a la Cámara baja francesa a dejar aprobada la ley tras un complicado periplo en el que, desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados pero fue tumbado en otras dos ocasiones por el Senado, de mayoría conservadora. EFE

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