Francia autoriza a regresar a sus hogares a 84.000 evacuados por megaincendio

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Las autoridades autorizaron este jueves a regresar «inmediatamente» a sus hogares a 84.000 personas evacuadas por el megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia, cerca de la ciudad de Burdeos, y que permanece estable.

Este incendio forestal, el mayor en Francia desde 1949, se declaró hace ocho días y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de esta región turística, en plena temporada alta de verano.

En total, más de la mitad de los evacuados ya no están sujetos a estas medidas preventivas, entre ellos 84.000 a quienes la prefectura autorizó a regresar «inmediatamente» a sus hogares este jueves, tras una tercera noche «tranquila».

Tras registrar temperaturas rondando los 40 ºC el miércoles, situación que pudo avivar el fuego, el optimismo regresó este jueves con la caída prevista del mercurio hasta 34 ºC y la llegada de algunas lluvias.

«La noche ha sido bastante tranquila. Esta mañana el fuego sigue estabilizado. La superficie quemada no ha cambiado», indicó a primera hora de la mañana la prefectura, precisando que se mantienen «seis focos activos».

Con un «80% de humedad en el aire esta mañana», las condiciones meteorológicas hacen que «la situación sea mucho más aceptable», abundó Matthieu Jomain, vocero del servicio departamental de incendios Sdis 33, que llama no obstante a la «prudencia».

Aunque el origen del fuego parece ser accidental, la prefectura anunció la detención durante la noche de dos personas sospechosas de provocar incendios, una información que desmintió el jueves por la mañana el fiscal de Burdeos, Renaud Gaudeul.

jed/tjc/meb