Francia celebrará elecciones municipales el 15 y el 22 de marzo de 2026

París, 27 ago (EFE).- Francia organizará las próximas elecciones municipales el 15 y el 22 de marzo de 2026 a dos vueltas como es habitual, anunció este miércoles el Gobierno en el Consejo de Ministros.

Las fechas se han concretado en un decreto del ministro de Interior, Bruno Retailleau, y se enmarcan en las reglas de los mandatos municipales, que son de seis años.

Los anteriores comicios se celebraron en plena pandemia de coronavirus y se vieron por eso perturbadas. La primera vuelta fue el 15 de marzo de 2020 y la segunda, que inicialmente estaba programada el 22 de marzo, al final se pospuso al 28 de junio.

En los comicios del año próximo habrá cambios que pueden ser relevantes en el modo de escrutinio de las tres mayores ciudades del país, París, Lyon y Marsella.

Los electores allí tendrán que depositar en la urna dos papeletas, una para elegir a los concejales de su distrito y otra para los del conjunto de la ciudad, entre los que se designará al alcalde o a la alcaldesa.

Unos cambios realizados por la mayoría de centro-derecha en el Gobierno, que han sido criticados por la oposición. EFE

ac/lab

