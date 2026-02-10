Francia cerró 2025 con el desempleo al alza, hasta una tasa de paro del 7,9 %

1 minuto

París, 10 feb (EFE).- Francia concluyó 2025 con una tasa de desempleo del 7,9 %, lo que supuso un aumento de la tasa de paro de 0,6 puntos a lo largo del año, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE).

Este dato significó que el número de desempleados (personas que están en busca de empleo y están disponibles para incorporarse inmediatamente a un puesto de trabajo) alcanzó su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2021.

«Pero se mantiene claramente por debajo de su máximo de mediados de 2015 (de -2,6 puntos)», aclaró el organismo oficial en un comunicado.

En el cuarto trimestre de 2025, el alza del paro fue de 0,2 puntos con respecto a los tres meses precedentes, lo que supuso llegar a los 2,5 millones de personas desempleadas.

El aumento del paro fue especialmente significativo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, con un incremento de 2,4 puntos en el cuarto trimestre.

Es un avance de 2,8 puntos en el conjunto del año hasta llegar a una tasa de paro del 21,5 % entre los jóvenes.

Por contra, la tasa de desempleo femenino se mantuvo prácticamente estable durante el trimestre (-0,1 puntos), hasta situarse en el 7,6 %, mientras que la masculina aumentó 0,4 puntos, hasta alcanzar el 8,1 %.

En un año, la tasa de desempleo aumentó 0,5 puntos para las mujeres y 0,7 puntos para los hombres. EFE

ngp/cat/alf