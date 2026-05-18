Francia confirma avances en el restablecimiento de relaciones y la «confianza» con Argelia

3 minutos

Túnez, 18 may (EFE).- El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, confirmó este lunes, al término de un viaje de trabajo a Argelia, que ambos países avanzan hacia la «renovación de la confianza» y el restablecimiento total de sus relaciones diplomáticas, tras una crisis que duró casi dos años, con tensos momentos y cruces de acusaciones.

Darmanin, que ofreció un discurso al finalizar la jornada de reuniones que incluyeron al presidente argelino, Abdelmayid Tebún, y otros altos cargos, dijo que su visita sirvió para abordar la cooperación judicial y penitenciaria, la lucha conjunta contra el crimen organizado y la recuperación, por parte de Argelia, de bienes incautados por Francia en casos de corrupción.

El ministro galo explicó que Argelia hizo más de cien solicitudes para recuperar los activos y fondos que exfuncionarios del país magrebí adquirieron de manera ilegal durante el mandato de Abdeleziz Bouteflika (1999-2019), y que actualmente se encuentran en territorio francés.

Darmanin invitó a autoridades judiciales a visitar París en junio para «profundizar» en el asunto y llevar ante los tribunales franceses los expedientes de las incautaciones realizadas y «examinar a fondo estos casos», con la colaboración del sistema de justicia del país europeo.

En la visita del jefe de la cartera francesa de Justicia, también se abordó la lucha contra las mafias y el narcotráfico, un asunto que -dijo el ministro en un vídeo difundido por la Embajada francesa en Argel- preocupa a ambos países, que acordaron «centrarse en intercambiar información muy valiosa» para abordar diversas extradiciones solicitadas tanto por Argelia como por Francia.

Por otra parte, Darmanin habló con las autoridades argelinas del caso del periodista deportivo galo Christophe Gleizes, detenido en Argelia en 2024 y condenado a siete años de cárcel tras ser acusado de «delitos de terrorismo».

Desde su arresto, las autoridades francesas han pedido en reiteradas ocasiones su liberación, sin recibir respuesta por la parte argelina, lo que tensó las ya delicadas relaciones bilaterales, alteradas desde que París apoyara en 2024 el plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental.

El ministro, que confirmó que trató el asunto de Gleizes con altos cargos durante su visita a Argelia, no facilitó detalles al respecto, pese a ser uno de los temas centrales que planteaba antes de iniciar el viaje.

Darmanin subrayó que ambas partes están comprometidas a trabajar por la paz y la seguridad entre los dos países, «cuya historia está intrínsecamente ligada», aunque «a veces haya desacuerdos».

Con el fin de continuar avanzando hacia el restablecimiento total de relaciones, el alto funcionario invitó a su homólogo argelino, Lotfi Boudjemaa, a visitar Francia y seguir en el camino de la «recuperación».

sb/jrg