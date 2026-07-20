Francia pide el fin de importaciones de productos de asentamientos ilegales en Cisjordania

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París, 20 jul (EFE).- El ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, reclamó este lunes el fin de las importaciones a la Unión Europea (UE) de productos procedentes de los asentamientos israelíes considerados ilegales en Cisjordania.

Durante una conferencia de prensa en Reikiavik, Barrot señaló que Francia y la UE «no pueden aceptar» que, a través de sus intercambios comerciales, se apoyen actividades que comprometen la posibilidad de una paz entre israelíes y palestinos.

Las declaraciones del ministro francés se producen dos días después de que Bélgica vetara las importaciones de productos de asentamientos israelís en territorios palestinos ocupados en Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y la Franja de Gaza, con una normativa que prevé la denegación sistemática de cualquier autorización de importación cuando se pueda presumir que dichas mercancías provienen de esos lugares, entre otras medidas.

El jefe de la diplomacia francesa recordó, además, que Islandia fue uno de los primeros países europeos en reconocer al Estado de Palestina, hace 15 años, y destacó que Francia se sumó a ese camino el año pasado.

En su comparecencia ante la prensa junto a su homóloga islandesa, Thorgerdur Gunnarsdóttir, Barrot subrayó la voluntad de ambos países de seguir trabajando por la solución de dos Estados, según la transcripción de su intervención facilitada por su equipo de prensa.

El ministro reclamó también la celebración de las elecciones palestinas previstas para el próximo 28 de noviembre y las consideró «una necesidad absoluta» para reforzar la legitimidad del Parlamento palestino y abrir la vía a unos comicios presidenciales. EFE

cat/mra