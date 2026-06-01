Fuerzas israelíes matan a un palestino que intentó entrar ilegalmente a Jerusalén

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Un palestino murió por disparos de fuerzas israelíes mientras intentaba entrar ilegalmente en Jerusalén escalando el muro construido en Cisjordania ocupada, informaron fuentes palestinas.

El Ministerio de Salud palestino identificó al fallecido como Imad Haroun Mahmoud Ashtiyeh, de 26 años (28, según un familiar). Según el comunicado, murió por disparos de soldados israelíes, sin ofrecer más detalles.

La oficina de prensa de la Autoridad Palestina afirmó en X que «las fuerzas de ocupación (israelíes) mataron a un palestino que buscaba trabajo mientras escalaba el muro de anexión y apartheid».

Un familiar llamado Omer explicó a la AFP que Ashtiyeh, un trabajador de la construcción, intentaba trepar el muro en Al Ram, al norte de Jerusalén, junto con otras personas, para dirigirse después a Tel Aviv en busca de empleo.

«Le dispararon mientras intentaba subir», dijo, añadiendo que el joven era originario de Salem, en el norte de Cisjordania.

Consultados por la AFP, el ejército y la policía israelíes no hicieron comentarios de inmediato.

Un periodista vio el cuerpo envuelto en una bandera palestina en el Complejo Médico de Palestina, en Ramala.

Israel impone fuertes restricciones de movimiento a los tres millones de palestinos que viven en Cisjordania, territorio ocupado desde 1967.

Israel sostiene que la llamada «barrera de seguridad» se construyó para protegerse de ataques procedentes de Cisjordania.

Para los palestinos, esa estructura compuesta de alambre de púas, vallas eléctricas y muros de hormigón es el «muro del apartheid», uno de los símbolos más rechazados de la ocupación.

Los palestinos necesitan permisos especiales para cruzar los puestos de control hacia Jerusalén Este o Israel.

Desde el inicio de la guerra con Hamás en Gaza el 7 de octubre de 2023, tras el ataque del movimiento islamista, Israel ha suspendido numerosos permisos de trabajo, alegando motivos de seguridad.

La violencia en Cisjordania se ha intensificado desde entonces.

Según un recuento de la AFP basado en datos de la Autoridad Palestina, al menos 1.075 palestinos, entre combatientes y civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes.

En el mismo período, al menos 46 israelíes, civiles y militares, han muerto en ataques palestinos o en operaciones del ejército israelí, según cifras oficiales israelíes.

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