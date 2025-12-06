Fugitivo detenido en Perú por un asesinato en España era uno de los más buscados en Europa

Madrid, 6 dic (EFE).- Christian Hernán Yong Granadino, alias ‘Chuki’, detenido este viernes en Lima por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández hace 15 años en España, estaba en la lista ‘Europe’s Most Wanted» de Europol como uno de los prófugos más buscados del continente.

La colaboración de la policía española hizo posible la localización y arresto de ‘Chuki’ por parte de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú, con el apoyo de Interpol, informó el cuerpo español este sábado a través de un comunicado.

El detenido huyó de España en 2010 el asesinato de su novia, la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, en la localidad de Leganés (cerca de Madrid), cuyo cuerpo apareció en una maleta verde militar en unos contenedores.

Según la Policía española, el presunto asesino se convirtió en el principal sospechoso al ser visto por varios testigos portando la citada maleta, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del crimen.

Por estos hechos, Christian Hernán Yong Granadino tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades españolas

Tras sus exhaustivas pesquisas, los investigadores pudieron establecer un vínculo que le situaría en Perú, donde ha vivido todos estos años con una identidad falsa.

A través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó su nombre a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de los fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito latinoamericano, y se le incluyó en la lista ‘Europe’s Most Wanted» de Europol como uno de los prófugos más buscados del continente.

Dado que el delito estaba próximo a prescribir, se requirió la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, gracias a cuyas gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde recibió sustento por parte de varios familiares en Lima.

Finalmente, ayer las autoridades policiales peruanas informaron que habían logrado dar con la filiación falsa con la que había vivido allí; tras una comprobación de decadactilar, pudieron verificar que se trataba de ‘Chuki’.

La Policía española informó también de la detención de otro hombre que engrosaba también la lista de europea de fugitivos más buscados desde dos días antes de su arresto en Alicante (sureste de España) por una agresión sexual cometida en 2009 en Bélgica. EFE

