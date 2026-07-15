Fujimori promete poner el Estado al servicio de la población para acabar con desigualdad

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Lima, 15 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, aseguró este miércoles que ha aprendido de sus errores y que ha sabido perdonar y pedir perdón, con miras al mandato que iniciará en pocos días, para el que prometió poner al estado al servicio de la población para acabar con la desigualdad que está «ahogando» al país.

Tras recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como presidenta electa, en una ceremonia celebrada en el Gran Teatro Nacional de Lima.

«Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esta desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. La democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor, gobernar para todos», dijo Fujimori.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) expuso en su discurso que durante «mucho tiempo» Perú ha convivido con un Estado que no llega y esa realidad «tiene que cambiar».

«Perú no necesita un gobierno que explique los problemas. Necesitamos un gobierno que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia. Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado», indicó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En este sentido, señaló que ha llegado el tiempo de acelerar las decisiones que el país está esperando desde hace mucho tiempo, «con orden, con responsabilidad, con eficiencia y, sobre todo, con sensibilidad humana».

«Instauraremos una nueva forma de gestionar, cada ministerio, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar. Cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances porque gobernar significa rendir cuentas», apuntó.

Entre constantes vítores y aplausos de los asistentes, la presidenta electa afirmó que su objetivo es construir un Estado que proteja, acompañe, genere oportunidades, donde la seguridad permita vivir sin miedo a la población y donde el progreso «deje de ser un privilegio de algunos y se convierta en patrimonio de toda la nación».

También hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sociedad civil para conseguir una reconciliación nacional, que se construya sobre aquello que une a los peruanos.

«Haremos un llamado no a la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad. Este es un llamado a reconocer que todos tenemos un rol y que la pluralidad de ideas bien encauzadas se puede convertir en nuestra mayor fortaleza, pensar distinto no nos hace enemigos», sostuvo Fujimori.

Pedir perdón

Fujimori agradeció el apoyo recibido por todos los peruanos que votaron por ella, a los simpatizantes y miembros de su partido, Fuerza Popular, y su familia, especialmente a sus dos hijas, Kiara y Kaori, presentes en la ceremonia.

«A lo largo de mi vida pública he aprendido que hacer política exige fortaleza, humildad y sobre todo aprender. He aprendido de mis errores y de mis aciertos, de los momentos difíciles y alegres. He aprendido a pedir perdón y sobretodo a perdonar. Por eso, el Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad», dijo Fujimori.

La ganadora de la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio afirmó que su camino a la Presidencia «no ha sido sencillo», al haber estado lleno de desafíos, obstáculos, incertidumbre y decisiones difíciles, «pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo», agregó.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular tendrá su investidura presidencial el próximo 28 de julio, día nacional de Perú, en un acto en el Parlamento peruano con jefes de Estado y líderes de diferentes países de la región, para dar inicio al mandato 2026-2031. EFE

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