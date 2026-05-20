Fujimori y Sánchez debatirán en Perú sobre seguridad, democracia, educación y economía

2 minutos

Lima, 19 may (EFE).- Los candidatos a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatirán el próximo 31 de mayo sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, economía, empleo y reducción de la pobreza, informó este martes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El jefe de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE, Carlos Vilela, precisó en un comunicado que el debate presidencial comenzará a las 20:00 horas (01:00 horas del lunes 1 de junio) en el Centro de Convenciones de Lima.

Vilela explicó que se aplicara una metodología «mixta», en la que cada candidato realizará una presentación por tema durante un minuto y luego los moderadores los invitarán a un «panel de debates», donde ambos expondrán frente a frente durante tres minutos cada uno.

El debate se iniciará con una pregunta ciudadana por cada tema planteado y cada organización política, la derechista Fuerza Popular y la izquierdista Juntos por el Perú, de Fujimori y Sánchez, respectivamente, contará con un equipo de técnicos y comunicadores.

En la parte final, se dará dos minutos a cada contendiente para su mensaje de cierre, por lo que se calcula que todo el debate durará una 1 con 40 minutos.

Vilela también detalló que desde las 20:00 horas del 24 de mayo (01:00 GMT del lunes 25) se realizará el debate de los equipos técnicos de ambos partidos en el local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el distrito limeño de Jesús María.

Estos equipos deberán desarrollar las propuestas sobre infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medioambiente, economía y generación del empleo, salud, y juventud y deportes.

En este debate, los dos partidos deberán presentar un experto por cada tema a tratarse.

El director de la DNE confirmó, además, que desde este miércoles el JNE iniciará la campaña «Pregunta y decide», para permitir que los ciudadanos envíen sus preguntas de manera virtual para que sean formuladas durante el debate presidencial, de acuerdo a cada eje temático.

Fujimori y Sánchez disputarán la Presidencia de Perú el próximo 7 de junio, después de haber sido proclamados el domingo pasado como los candidatos con las más altas votaciones en las elecciones generales del 12 de abril pasado, con 17,19 % y 12,03 % de votos válidos, respectivamente. EFE

dub/sbb