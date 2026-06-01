Fujimori y Sánchez reciben apoyo de sus seguidores antes del debate presidencial en Perú

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Lima, 31 may (EFE).- Cientos de seguidores de la candidata derechista Keiko Fujimori y del candidato izquierdista Roberto Sánchez llegaron este domingo hasta los exteriores de la sede del debate que enfrenta a los dos contrincantes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú para expresarles su apoyo.

La música y los bailes amenizaron los momentos previos a la salida a escena de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a su contrincante, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2020-2021), del que fue su ministro.

El fujimorismo inundó con el color naranja las calles y coreografías al son de ‘El ritmo de la china’, la canción de la campaña electoral de Fujimori que emula a las cumbias que animaron las candidaturas presidenciales de su padre en los años 90, quien también estuvo presente en forma de muñecos y fotografías.

Entre el grupo que apoyaba a Keiko Fujimori estaba María del Pilar, quien afirma que espera con mucho entusiasmo la eventual victoria de su candidata, tras haber perdido en la segunda vuelta las tres elecciones anteriores.

«Hará uno de los mejores gobiernos de la historia. En este momento, ella lo primero que va a hacer es limpiar su nombre que durante muchos años ha sido machado, y va a limpiar al país de la delincuencia y a mejorar la economía», señaló la mujer fujimorista.

De la misma forma, y con los colores blanco, rojo y verde por bandera, los simpatizantes de Sánchez también se hicieron presentes con el objetivo de alentarle en este duelo con Fujimori, clave para sus aspiraciones presidenciales al llegar con cerca de tres puntos de intención de voto por debajo de su rival, de acuerdo a una encuesta de Ipsos difundida este mismo domingo.

«Lo que esperamos es que Roberto Sánchez sea el futuro presidente de Perú, porque queremos un cambio, estamos cansados de que los congresistas saquen leyes para blindarse y protegerse de los delitos que cometen. Para el pueblo no sacan leyes. Queremos que sirvan al pueblo, y no que se sirvan del pueblo», indicó Juancho, seguidor del candidato izquierdista.

Fujimori llegó al debate acompañado de su equipo más cercano, entre los que se encontraban sus candidatos a vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, así como otras personas que se han incorporado recientemente como el excandidato presidencial liberal Rafael Belaúnde y el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari.

Por su parte, Sánchez lo hizo con su familia, integrada por sus padres, su esposa y su hija, además de su equipo técnico, donde destaca el economista Pedro Francke, que fue ministro del Gobierno de Castillo junto al mismo candidato, y el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, que llevó la investigación y acusación por lavado de dinero contra Keiko Fujimori.

Este es el único debate entre Fujimori y Sánchez antes de la votación decisiva convocada para dentro de siete días, el próximo domingo 7 de junio.

El debate se divide en cuatro bloques donde los candidatos confrontarán sus propuestas sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza. EFE

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