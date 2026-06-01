Fujimori y Sánchez se enfrentan sobre el crimen y la «mafia política» en un debate presidencial en Perú

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La derechista Keiko Fujimori prometió este domingo enfrentar la criminalidad con mano dura y el izquierdista Roberto Sánchez a la «mafia política», en el último debate presidencial antes del balotaje en Perú en una semana.

Fujimori y Sánchez, en empate técnico según un sondeo de este domingo, disputan el poder en medio de una severa inestabilidad política, con ocho presidentes en una década, y una creciente inseguridad, principal preocupación de los peruanos.

La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que desplegará militares en apoyo a la policía, destruirá a las bandas dedicadas a la extorsión, expulsará a migrantes que cometan delitos y ordenará que los presos trabajen por sus alimentos.

«Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza (…) Vamos a luchar contra la criminalidad. Seré yo quien asuma el liderazgo para combatir a los delincuentes», aseguró Fujimori, una administradora de 51 años que busca la presidencia por cuarta vez consecutiva.

Sánchez, congresista, exministro y psicólogo de 57 años, dijo que la lucha contra la criminalidad pasa por recuperar la democracia y fortalecer el sistema de justicia, y propuso crear una policía de investigación para combatir la inseguridad y la corrupción.

«Es el momento de luchar contra la inseguridad recuperando la democracia. Hoy la política cooptada por la mafia política, por la corrupción, está impidiendo defender la vida de los peruanos», manifestó.

La inseguridad preocupa a casi un 70% de los peruanos, de acuerdo con las encuestas. Las extorsiones aumentaron en un 20% en 2025 respecto del año anterior, según datos de la policía.

Sánchez acusó a su rival, líder de su bancada parlamentaria, de formar parte de una «dictadura» en el Congreso que derroca presidentes. Fujimori le recriminó ser heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y preso tras un fallido autogolpe de Estado.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtiene un 38% de intención de voto, apenas tres puntos más que Sánchez, de Juntos por el Perú, según un sondeo de la consultora Ipsos publicado este domingo.

Ambos cuentan con poco respaldo popular. Fujimori ganó la primera vuelta presidencial con 17,1%, mientras que Sánchez pasó a la segunda ronda con 12%.

El próximo presidente debe asumir el poder el 28 de julio en sustitución del mandatario interino, José María Balcázar.

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