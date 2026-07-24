Fujimorismo ve «atropello inaceptable» el anuncio de Ortega sobre elecciones en Nicaragua

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Lima, 23 jul (EFE).- El partido fujimorista Fuerza Popular, de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, expresó «su más enérgico rechazo» a las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en su país «no volverán a haber elecciones», al considerarlo «una afrenta directa a los principios democráticos».

En un comunicado publicado este jueves en el que llama a Ortega «gobernante de facto» de Nicaragua, el fujimorismo lamentó que públicamente haya «sepultado de manera explícita cualquier posibilidad de alternancia democrática» en el país centroamericano.

«Anunciar de manera pública y desafiante que un pueblo no volverá a elegir a sus gobernantes constituye un atropello inaceptable contra los derechos fundamentales de los nicaragüenses, y una afrenta directa a los principios democráticos que rigen a las naciones libres en nuestro hemisferio», sostuvo Fuerza Popular.

«Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, con los presos políticos, los periodistas perseguidos, los líderes opositores exiliados y todos aquellos que resisten frente a una dictadura consolidada», concluyó.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que «aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder».

Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país. EFE

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