FundéuRAE: lemas y eslóganes, escritura adecuada

1 minuto

Madrid, 25 feb (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que los lemas, consignas y eslóganes se escriben entre comillas y con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios.

En ocasiones, estos textos se ven escritos inapropiadamente en los medios de comunicación: “Porque yo lo valgo es mucho más que un eslogan publicitario”, “El cabildo lanza ‘Fuerte a Tu Lado’, un eslogan para unir a la gente y el territorio” o “El Gobierno canario pone en marcha el lema ‘islas iguales’ para acompañar su logo”.

La “Ortografía de la lengua española” señala que los lemas y eslóganes se escriben solo con inicial mayúscula en la primera palabra y, si los hay, en los nombres propios. Asimismo, van entre comillas si se citan dentro de un texto.

Por tanto, lo adecuado en los ejemplos habría sido escribir “‘Porque yo lo valgo’ es mucho más que un eslogan publicitario”, “El cabildo lanza ‘Fuerte a tu lado’, un eslogan para unir a la gente y el territorio” y “El Gobierno canario pone en marcha el lema ‘Islas iguales’ para acompañar su logo”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

