FundéuRAE: protestas en Irán, claves de redacción

Madrid, 14 ene (EFE).- Con motivo de la situación que se vive en Irán, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves lingüísticas de redacción para las noticias relacionadas.

1. «República Islámica de Irán», pero «república iraní»Si se utiliza el nombre oficial de este país, ‘República Islámica de Irán”, son apropiadas las mayúsculas iniciales en todos sus términos significativos. Sin embargo, para la expresión descriptiva “república iraní”, lo indicado es la minúscula.

Por otro lado, cuando un topónimo empieza por una palabra como “república”, como es el caso, es aconsejable emplear el artículo: “… están en la República Islámica de Irán”, mejor que “… están en República Islámica de Irán”.

2. Gentilicio, pluralPara los gentilicios como “iraní”, acabados en “-⁠i” tónica, en la lengua culta se emplean mayoritariamente los plurales acabados en “-⁠es” (“iraníes”), aunque también son válidos los acabados en “-⁠s” (“iranís”).

En lo que respecta a la capital, puede usarse, como figura en el apéndice de gentilicios del “Diccionario panhispánico de dudas”, “teheraní” para quien es natural de Teherán, que en español se pronuncia /teerán/, pues se ha adaptado la pronunciación a la grafía asentada de esta ciudad.

3. Las formas “ayatolá” o “ayatola”, ambas válidasLa palabra aguda “ayatolá” refleja la pronunciación etimológica árabe y es la usada mayoritariamente en España, mientras que en América se suele preferir la forma llana “ayatola”. No son adecuadas variantes como “ayatollah” o “ayatolah”. Así pues, en “Quién es el ayatollah Alí Jameneí, el líder supremo de Irán”, habría sido mejor escribir “Quién es el ayatolá/ayatola Alí Jameneí, el líder supremo de Irán”.

En cuanto al plural, es “ayatolás”/“ayatolas”: “… el régimen de los ayatolás” o “… de los ayatolas” (pero no “… de los ayatolá” ni “… de los ayatola”).

Se recuerda que, como sucede con los títulos, cargos o autoridades, se escribe en minúscula, lo que también se aplica a la expresión “líder supremo”.

4. La “Guardia Revolucionaria”, con mayúsculasComo denominación de una unidad militar iraní, el “Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica” lleva mayúscula en sus palabras significativas, también en sus menciones abreviadas: “El régimen iraní se blinda con la Guardia Revolucionaria”.

5. “Oriente Medio” y “Oriente Próximo”, con mayúsculasTanto “Oriente Medio” como “Oriente Próximo” se escriben con mayúscula inicial en sus dos componentes. Sus adjetivos correspondientes son “mediooriental” y “proximooriental”, aunque también puede simplificarse el grupo “oo” (“medioriental” y “proximoriental”), siempre sin acento gráfico.

6. La grafía “sah”, mejor que “sha” y “shah”La grafía recomendada en español es “sah”, no “sha” ni “shah”. En frases como “El hijo del último sha de Persia moviliza a los manifestantes”, habría sido preferible escribir “sah de Persia”. Lo indicado es la minúscula inicial, como sucede con los títulos y dignidades, y su plural es “sahs”, de acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”.

7. El “rial iraní”, la moneda oficialEl “rial”, tal y como lo define el “Diccionario de la lengua española”, es la unidad monetaria de Irán, pero también la de otros países árabes, como Catar. Para evitar ambigüedades, en los casos en que no esté del todo claro que se habla de la moneda de aquel país, se recomienda añadir “iraní”. Así, en “Las protestas se iniciaron el 28 de diciembre en Teherán, como un síntoma del malestar de los comerciantes por la caída del rial”, no parece necesario, pero sí en un titular como “Cae el rial iraní a un nuevo mínimo”.

El símbolo trilítero del rial iraní es “IRR”.

8. “Internet”, mayúsculas o minúsculasEn las noticias sobre la situación en el país se ve la palabra “internet” escrita en mayúscula y en minúscula (“Apagón de internet/Internet en Irán”). Ambas opciones son posibles según el caso: como nombre común referido al servicio, se escribe en minúscula; como nombre propio de la red, con mayúscula inicial. Además, puede usarse como masculino o femenino.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

