Futbolistas iraníes asiladas en Australia ven con esperanza su futuro en ese país

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Las dos futbolistas iraníes que solicitaron asilo en marzo durante la Copa Asiática declararon este viernes que el apoyo de Australia las ha esperanzado de poder «vivir y competir con seguridad».

Siete miembros de la delegación iraní en el torneo femenino buscaron refugio tras ser tildadas de «traidoras» en su país por negarse a cantar el himno nacional en su partido inaugural, poco después de que estallara la guerra en Oriente Medio.

Si bien sus solicitudes de protección resultaron vergonzosas para los líderes de Irán, aunque fueron elogiadas por el presidente estadounidense Donald Trump, cinco de ellas cambiaron posteriormente de opinión y regresaron a casa.

Solo Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh permanecieron en Australia, a pesar de que diversos activistas acusaron a las autoridades iraníes de presionar a las familias de las mujeres en Irán, llegando incluso a citar a sus padres para interrogarlos.

En un comunicado conjunto, ambas agradecieron al gobierno australiano por concederles «protección humanitaria y un refugio seguro».

«La compasión y el apoyo que se nos han brindado durante este difícil periodo nos han dado esperanza para un futuro en el que podamos vivir y competir con seguridad», afirmaron.

«Su apoyo nos ha hecho sentir bienvenidas y menos solas mientras transitamos por este proceso de adaptación», añadieron.

Recordaron que son atletas de élite y que su sueño es continuar sus carreras deportivas en Australia.

Una semana después de solicitar asilo, las dos futbolistas fueron fotografiadas sonriendo y entrenando con el club australiano Brisbane Roar.

Desde entonces no se las ha vuelto a ver y actualmente se encuentran alojadas en una ubicación que no ha sido revelada.

La situación del resto del equipo tras su regreso a Irán sigue sin estar clara.

Reporteros de la AFP las vieron cruzar la frontera hacia su país natal desde Turquía a bordo de un autobús; vestían la equipación de la selección nacional y llevaban el pelo cubierto.

Poco después, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, escribió en X que las jugadoras eran «hijas de la patria», y que Irán «las acoge con los brazos abiertos».

Añadió que, al regresar a Irán, decepcionaron «a los enemigos» de la República Islámica y celebró que no se rindieran «ante el engaño y la intimidación de elementos antiiraníes».

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