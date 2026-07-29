Georgia agradece a Nauru que revocara reconocimiento de independencia de Abjasia y Osetia

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Tiflis, 29 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Georgia agradeció este miércoles a la República de Nauru, Estado insular situado en el Pacífico sur, por revocar su reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.

«La decisión de Nauru confirma el respeto a las normas del derecho internacional y es un fundamento para unas relaciones internacionales sanas», señaló un comunicado del ministerio.

Recordó que el pasado 21 de julio el Gobierno de esa isla decidió renunciar a la decisión que adoptó en 2009 después de que Rusia reconociera un año antes la independencia de ambos territorios.

«Georgia expresa su disposición a establecer relaciones diplomáticas con la República de Nauru y contribuir a la activación de las relaciones bilaterales sobre la base de intereses comunes», señaló.

Tuvalu, pequeño país situado en la Polinesia, y Vanuatu, archipiélago en la Melanesia, también rescindieron su reconocimiento en 2014 y 2019, respectivamente.

A día de hoy, Rusia, Venezuela, Nicaragua y Siria reconocen la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, donde tuvo lugar en agosto de 2008 una breve pero cruenta guerra en la que el ejército ruso intervino para expulsar a las tropas georgianas de territorio suroseta.

El Kremlin dispone de bases militares en ambos territorios y, en el caso de Osetia del Sur, esta región es prácticamente un protectorado financiado por las arcas del Estado ruso. EFE

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