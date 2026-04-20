Gianinna Maradona declara este martes en el juicio por la muerte de su padre

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Buenos Aires, 20 abr (EFE).- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del fútbolista; los policías Lucas Farías y Lucas Borges, los primeros agentes en llegar al lugar del fallecimiento; y Cristian Méndez, el entonces jefe de la Policía Científica.

El testimonio de Gianinna Maradona estaba previsto para el pasado jueves pero debió posponerse a causa de un pedido de declaración espontánea del neurocirujano Leonardo Luque, principal acusado y considerado el médico de cabecera del astro del fútbol.

En su declaración, Luque dijo que él «no estaba a cargo» del cuidado de Maradona y apuntó contra la hija del astro, al afirmar que ella se había comprometido a encontrar un médico clínico para su padre, algo que nunca hizo.

En el primer juicio por la muerte del futbolista, anulado el 29 de mayo de 2025 tras ser destituida una de las juezas, Gianinna relató que al identificar el deterioro físico y mental de su padre poco antes de su muerte se comunicó con Luque, quien le contestó que Maradona tenía «días malos y días buenos», pero que «él lo veía mejor».

La hija del ‘Diez’ dijo que los médicos de su padre la convencieron de llevar a cabo sus cuidados médicos por fuera de una institución médica y que le prometieron un «ingreso domiciliario serio» que resultó en «una puesta en escena nefasta».

Un audio revelado el pasado jueves en el que Luque minimiza las advertencias de un empleado sobre la hinchazón del futbolista -quien en el momento de su muerte presentaba un edema generalizado, y le pide que alguno de los médicos asista al domicilio, sumó indicios a los argumentos de la querella, que afirma que el neurocirujano desatendió la salud de Maradona.

También declararán este martes los primeros efectivos de policía en constatar el fallecimiento del ídolo aquel 25 de noviembre de 2020: el jefe de la Policía Científica, Cristian Méndez, el comisario Lucas Borges y el oficial Lucas Farías, quien en el primer juicio afirmó haber hallado a Maradona con «el abdomen muy inflado, a punto de explotar».

Se juzga también a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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