Gobierno de centroizquierda danés apostará por rebajas fiscales, ecología y más bienestar

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Copenhague, 2 jun (EFE).- El nuevo Gobierno de centroizquierda danés apostará por amplias rebajas fiscales, a la vez que introducirá mejoras en el sistema de bienestar y mantendrá la línea dura en inmigración, prometió este martes la primera ministra socialdemócrata en funciones, Mette Frederiksen.

Frederiksen, que conforme a lo pactado gobernará por tercera legislatura consecutiva, había comunicado la víspera al rey Federico X un acuerdo con el Partido Socialista Popular, el centrista Los Moderados y el Partido Radical Liberal para formar un Ejecutivo tras 69 días de negociaciones, un récord en la historia de este país nórdico.

El nuevo Gobierno, cuya composición será revelada mañana, suma 82 de los 179 escaños del Parlamento, pero gozará de una cómoda mayoría gracias al apoyo de dos fuerzas de izquierda, la rojiverde Lista Unitaria y el ecologista La Alternativa.

«La dirección política es más que la suma de nuestros cuatro partidos, es el resultado de una colaboración llena de confianza. Hemos hecho posible lo imposible», dijo Frederiksen en una rueda de prensa conjunta con los líderes de los otros partidos incluidos en un gobierno que se ha definido a sí mismo como «trébol de cuatro hojas».

El acuerdo entre los cuatro partidos rebaja el impuesto de sociedades tres puntos porcentuales, hasta el 19 % en tres años, y elimina varios tramos fiscales, reduce a la mitad el IVA en todos los alimentos y lo elimina para frutas y vegetales.

Además, el nuevo Gobierno quiere recuperar en 2030 un festivo eliminado hace dos años bajo el argumento de aumentar el gasto en defensa, una medida polémica con la que estaba en desacuerdo el 70 % de la población, según los sondeos.

Entre las medidas sociales figuran transporte público gratuito para los menores de 22 años, atención dental gratuita y más ayudas a los pensionistas; y en las de corte «verde», una prohibición nacional del uso de pesticidas y duplicar la superficie dedicada a la producción ecológica, así como una explotación porcina más respetuosa con el medio ambiente.

Frederiksen admitió que no todas las medidas contaban con financiación asegurada y que los partidos de la coalición se han comprometido a crear nuevas prioridades en la política económica para generar más recursos.

El acuerdo de gobierno resalta la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación en el Reino de Dinamarca, que también integran Groenlandia y las Islas Feroe, una señal frente a las presiones de Estados Unidos, que no ha ocultado su interés en hacerse con la isla ártica.

E incluye un compromiso para modernizar el reino y reforzar la defensa en el Ártico, una de las demandas de Washington.

El complejo y fragmentado panorama político -con hasta doce partidos con representación parlamentaria y sin ningún bloque político que tenga mayoría- ha dificultado las negociaciones, en las que Los Moderados han ejercido como árbitro, decantándose finalmente por apoyar un Ejecutivo de centroizquierda.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en los últimos comicios con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia.

Tras una primera legislatura gobernando en minoría, con el apoyo del resto del bloque de izquierda, Frederiksen encabezó entre 2022 y 2026 un Gobierno con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa, pero que ahora no cuenta con el apoyo parlamentario necesario. EFE

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