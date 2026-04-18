Gobierno de Panamá revisará nueva regulación para transporte tipo Uber tras quejas

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Ciudad De Panamá, 18 abr (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, «revisará» la próxima semana la nueva regulación de los servicios de transporte bajo demanda en plataformas digitales, como Uber o Indrive, que los califica como «taxis de lujo», tras un aluvión de quejas por un posible impacto negativo en ese sector.

«He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. Lunes me reuniré con autoridades de Attt (autoridad de tráfico) y el Ministerio de Gobierno (Interior) para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio», escribió este sábado Mulino en X.

En la víspera entró en vigor un decreto ley que regula esos servicios de transporte bajo demanda en plataformas digitales como «taxis de lujo» para limitarlas como intermediarios al supervisar tarifas, prohibir la adquisición de flotas de vehículos para operarlos y establecer nuevos requisitos para conductores, que deberán ser panameños.

Tras ello, Uber advirtió que evaluaría cómo integrarse en la nueva normativa mientras que Indrive pidió «considerar el impacto negativo» sobre «decenas de miles de personas que hoy se encuentran en las plataformas» percibiendo ingresos, según comunicados divulgados por los medios de comunicación.

A las quejas se sumaron políticos como el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, que a su juicio el decreto «no regula» sino que «castiga la innovación» porque, además, «bajan a Uber al nivel del taxi»; y el diputado independiente Jorge Bloise al considerar que es un «sin sentido» porque «acomoda al transportista más que al propio usuario».

¿Cómo funciona la nueva regulación?

La nueva regulación establece que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de Panamá será la encarga de establecer las tarifas «atendiendo a sus condiciones, especificaciones adicionales de comodidad y demás estructuras de costos», y limita el servicio a través de la «intermediación tecnológica».

Además, decretan una batería de condiciones como un certificado de operación destinado para el «taxi de lujo», la facilidad del pago electrónico o efectivo, la obligatoriedad de que el transporte esté en «buenas condiciones» al contar con aire acondicionado y una calcomanía visible con el logo de la plataforma.

El conductor debe cumplir con requisitos como ser panameño, un permiso de conducir ya existente exclusivo para taxis o plataformas digitales, contar con el aval de la «organización del transporte terrestre autorizada donde está inscrito el vehículo», estar libre de multas y no haber sido «sancionado penalmente» en los últimos diez años.

Uno de los puntos que más criticas ha suscitado es que las autoridades de tránsito limitarán la cantidad de cupos para que esos transportes a demanda en plataformas digitales operen en zonas específicas, por medio de las «prestatarias», organizaciones de transporte autorizada por el Gobierno que gestionan a los taxis.

En Panamá, hay dos plataformas digitales de trasporte, Uber e Indrive, que operan principalmente en la capital panameña con la posibilidad de recoger pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, en una área de los estacionamientos.EFE

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