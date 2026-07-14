Gobierno de Venezuela y opositores anuncian un plan de «fortalecimiento de la democracia»

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El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y un grupo de opositores iniciarán en agosto un plan de trabajo para el «fortalecimiento de la democracia» en Venezuela, anunció este martes el presidente del parlamento, al retomar la agenda política tras el doble sismo.

Apenas días antes de los devastadores terremotos del 24 de junio, la opositora Dinorah Figuera viajó a Caracas con el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

Figuera se reunió con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y después con dirigentes opositores en una visita relámpago, antes de volar a Estados Unidos para sostener otros encuentros.

«A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto», escribió Rodríguez, hermano de la presidenta, en un comunicado difundido por la plataforma Telegram.

«Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz», agregó el jefe parlamentario.

La propia Figuera escribió en la red X que asume «el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (…) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela».

Figuera encabeza una comisión parlamentaria simbólica en representación del parlamento del periodo 2015-2020, que estaba controlado por la oposición, a la que Washington reconoce como legítima.

Exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.

atm/lp/nn