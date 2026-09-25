Gobierno dominicano alerta a sus ciudadanos sobre empleos en Rusia vinculados a la guerra

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(Actualiza con detalles sobre el encuentro entre cancilleres)

Santo Domingo, 25 sep (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana exhortó este viernes a sus ciudadanos a actuar con cautela ante ofertas de empleo para viajar a Rusia que pudieran estar vinculadas, posteriormente, con actividades relacionadas con la guerra de Moscú contra Ucrania.

En un comunicado, la Cancillería recomendó verificar la procedencia de las ofertas, la identidad del empleador y las condiciones de contratación, «especialmente cuando las gestiones se realicen exclusivamente por medios digitales o a través de intermediarios cuya identidad o acreditación no puedan ser comprobadas».

Asimismo, advirtió de que la participación en actividades vinculadas a un conflicto armado puede representar riesgos para la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos dominicanos.

La Cancillería aseguró que ofrecerá asistencia consular a los dominicanos que, tras aceptar este tipo de ofertas, se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo, y realizará las gestiones correspondientes para facilitar su retorno seguro a República Dominicana.

En un comunicado posterior, la Cancillería informó de que el asunto fue abordado por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor Bisonó, en una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, celebrada en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Bisonó trasladó a Lavrov la preocupación del Gobierno dominicano por la situación, por lo que Lavrov instruyó al área de su ministerio encargada de las relaciones con América Latina y el Caribe a dar seguimiento al caso y gestionar el tema ante las autoridades competentes.

Amnistía Internacional (AI) denunció recientemente que en América Latina, ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú, han sido reclutados a través de “patrones de engaño, coacción y explotación por parte de Rusia y/o de personas que actúan con su autorización o apoyo”.

«Estas prácticas podrían constituir trata de personas», de acuerdo al informe de la ONG: ‘Rusia: Tráfico de ciudadanos extranjeros para combatir en Ucrania’, un documento que se centró en los métodos utilizados para reclutar a extranjeros captados desde sus países de origen o en territorio ruso.

En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano reconoció que al menos 459 ciudadanos fueron reclutados por Rusia. Once han fallecido, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

Según AI, “existe una naturaleza transnacional de estas redes de reclutamiento y las formas en que explotan las vulnerabilidades económicas, laborales o migratorias de extranjeros, incluidas personas de América Latina”.

El comunicado de la Cancillería dominicana se difundió después de que el dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, asegurara en videos publicados en sus redes sociales que viajó a Rusia, atraído por una oferta económica, para prestar servicio militar bajo un supuesto contrato con las Fuerzas Armadas de ese país.

Ávila Espaillat difundió imágenes y vídeos en los que aparece con uniforme militar y relata aspectos de su experiencia, entre ellos una supuesta herida sufrida tras una explosión.

Su familia pidió ayuda a las autoridades locales para su retorno al país caribeño. EFE

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