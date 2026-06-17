Gobierno invita a dialogar a la Central Obrera sobre sus demandas para «pacificar» Bolivia

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La Paz, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz invitó a la Central Obrera Boliviana (COB) a dialogar el miércoles sobre las demandas que la entidad sindical presentó este martes para la «pacificación» del país, tras un mes y medio de protestas y bloqueos de carreteras de ese y otros sectores que exigen la renuncia del presidente del país.

El encuentro fue convocado para las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la casa de Gobierno, en La Paz, para iniciar una etapa de «concertación» y «construcción de soluciones», anunció a los medios el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

«Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera», remarcó Gálvez.

El vocero replicó así a la propuesta enviada esta jornada a Paz por la COB «para la pacificación y recuperación del país» que «tiene que ser atendida de manera inmediata», según anunció más temprano el máximo líder de la entidad sindical, el minero Mario Argollo.

La propuesta plantea una serie de demandas distribuidas en ocho áreas, entre ellas, derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación para asegurar el «derecho a la movilización» y que no haya sanciones contra los sectores promotores de las manifestaciones y la exigencia de que se cumplan las promesas electorales del Gobierno.

Gálvez pidió a Argollo «de manera inmediata» crear las condiciones para que las ciudades aisladas por los bloqueos de carreteras que realizan los sindicalistas junto a campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) tengan «alimento, medicamento, oxígeno y combustible».

También señaló que el Gobierno abordará «todos los puntos» mencionados por la COB de «manera abierta», pero remarcó que un conflicto como el actual «no puede volver a suceder en democracia».

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de los sectores afines a Morales.

Los dirigentes campesinos también enviaron este martes una carta a Paz condicionando el diálogo al cumplimiento de cinco puntos, entre ellos una «amnistía presidencial y restitución de garantías» ante los procesos penales abiertos contra algunos manifestantes y la anulación o modificaciones a decretos y leyes recientemente aprobadas.

Al respecto, Gálvez dijo que también se dialogará sobre estas demandas.

Entretanto, en la región central de Cochabamba hubo nuevamente un «cabildo» o asamblea ciudadana en el que decenas de personas de distintos sectores y sindicatos expresaron su rechazo a los bloqueos de carreteras, en los que están atrapados miles de camioneros, y exigieron la declaración del estado de excepción.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares.EFE

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