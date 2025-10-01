Gobierno salvadoreño presenta presupuesto para 2026 por 10.555 millones, 9,2% más que 2025

2 minutos

San Salvador, 30 sep (EFE).- El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, presentó la noche de este martes a la Asamblea Legislativa la propuesta de presupuesto general del Estado para 2026 por 10.555,6 millones de dólares, un 9,2 % superior que el aprobado para 2025, según informó el Órgano Legislativo.

“Es un presupuesto formulado de manera balanceada, en la que los ingresos estimados van financiar la totalidad del gasto corriente del Gobierno, obligaciones locales e internacionales», por lo que tiene «cero dólares de brecha presupuestaría», dijo Posada durante la entrega de la iniciativa al presidente del Congreso, Ernesto Castro.

Posada indicó que los ingresos corrientes para el presupuesto de 2026 se estiman en 8.950 millones de dólares, 683 millones más, lo que representa un 8,3 % de incremento.

«Estamos asegurando la continuidad de los programas y proyectos que contribuirán al desarrollo social y la dinamización de nuestra economía, destinando 2.261 millones al programa anual de inversión pública con un incremento de 309,4 millones en comparación con lo votado para el presente año», puntualizó Posada.

Agregó que aproximadamente el 70 % de la inversión pública «va a ser financiado con recursos de préstamos externos», como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o «cualquier multilateral o cualquier préstamo bilateral que venga destinado a proyectos de inversión van incorporados en el proyecto de presupuesto».

El presupuesto presentado para 2026 posee un incremento de 892,6 millones de dólares respecto al aprobado para 2025, que ascendió a 9.663 millones de dólares.

La propuesta establece que 3.886,9 millones serán destinados para el sector educación, salud y seguridad pública.

La cartera de Educación tendrá un presupuesto por 1.524.7 millones, un 6,9 % superior al de 2025, mientras Salud dispondrá de 1.325 millones, con un 12,3 % de incremento; Seguridad y Defensa recibirán 1.037.2 millones, con un aumento de 14,8 %, según detalló la Asamblea Legislativa. EFE

hs/fa/jrh