Google lanza una herramienta que rastrea los precios de hoteles concretos

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Nueva York, 17 abr (EFE).- Google ha lanzado este viernes una función que permite a los usuarios rastrear las tarifas de hoteles específicos, similar al sistema de seguimiento ya existente en Google Flights, la herramienta que notifica por correo electrónico al usuario si las tarifas bajan durante las fechas que uno elija.

Hasta ahora, el buscador permitía monitorizar la fluctuación de precios a nivel general en una ciudad, pero la nueva actualización permite poner la lupa sobre establecimientos concretos.

Según detalla la compañía, los usuarios que inicien sesión en su cuenta de Google podrán activar un interruptor de «seguimiento de precios» tras buscar un hotel específico por su nombre.

Una vez activada la función, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al usuario si las tarifas del hotel seleccionado sufren una variación significativa para las fechas elegidas.

La función se ha lanzado inicialmente para cuentas con configuración en español e inglés, cubriendo tanto la interfaz de búsqueda general como el portal especializado de hoteles de la tecnológica. EFE

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