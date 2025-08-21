Grecia aporta dos aviones Canadair al combate contra los incendios en Portugal

2 minutos

Lisboa, 21 ago (EFE).- Dos aviones Canadair provenientes de Grecia llegarán próximamente a Portugal para reforzar el combate a los incendios, informó este jueves el Gobierno luso del conservador Luís Montenegro.

El Ministerio de Administración Interna (del Interior) explicó en un comunicado que las aeronaves, solicitadas en el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, llegarán mañana, viernes, y permanecerán en el país hasta el 25 de agosto.

Serán gestionadas a través de la Base Aérea de Monte Real (unos 150 kilómetros al norte de Lisboa) e integrarán el dispositivo especial de combate contra los incendios rurales que asolan el país ibérico desde hace semanas y que ya se han cobrado tres vidas humanas.

Portugal activó la semana pasada el mecanismo europeo de protección civil y solicitó cuatro aviones Canadair.

Suecia puso a disposición «de inmediato» dos aviones Fire Boss y Francia envió este pasado miércoles un helicóptero Super Puma acompañado por un equipo de cinco efectivos, recordó el Ministerio portugués, que alquiló además otros dos Canadair.

«El Ministerio de Administración Interna, en nombre del Gobierno, agradece mucho la rápida colaboración de todos los países que han puesto a disposición medios aéreos para el combate a los incendios rurales y reafirma su compromiso en asegurar la respuesta operativa necesaria a la protección de las personas, bienes y del territorio nacional», añade la nota.

Según la web de la ANEPC, esta jornada hay una treintena de incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 3.200 efectivos, 1.000 vehículos y más de 30 medios aéreos.

Quedan dos grandes incendios rurales activos, incluido el fuego en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra), que ha movilizado a más de 1.600 efectivos, en una jornada que la ANEPC espera que sea «un poco más tranquila». EFE

cch/nam