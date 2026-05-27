Grecia propone más transparencia para reducir la brecha salarial de género

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Atenas, 27 may (EFE).- El Gobierno griego presentó este miércoles un proyecto de ley que prevé una mayor transparencia empresarial sobre los sueldos, con el objetivo de reducir la brecha salarial de género en el país, donde las mujeres cobran, en promedio, un 13 % menos que los varones.

«El salario debe depender del trabajo y su valor, y no del género. La diferencia salarial basada en el género no está permitida», señaló la ministra de Trabajo helena, la conservadora Niki Kerameos, en una entrevista con la emisora pública ERT.

Kerameos explicó que la normativa propuesta -que con toda probabilidad saldrá adelante- contempla introducir la obligación para las empresas con 250 o más trabajadores de presentar anualmente a la autoridad de Inspección de Trabajo datos sobre los salarios y bonificaciones de sus empleados.

En empresas más pequeñas, este control se realizaría cada tres años.

Si se identifica una diferencia salarial igual o superior al 5 % sin que exista una explicación objetiva de la misma, se activará un proceso que podría llegar a obligar al empleador realizar intervenciones correctivas y reformar la estructura salarial de la empresa.

El proyecto prevé además que los trabajadores tendrán el derecho de solicitar a la empresa información sobre su nivel salarial individual y sobre el salario promedio de hombres y mujeres por trabajos similares o de igual valor.

Si basándose en estos datos el trabajador o la trabajadora cree haber sido víctima de discriminación, tendrá el derecho a acudir a los tribunales representado por el correspondiente sindicato.

Además, la nueva ley establecería que los anuncios de empleo deben ser neutrales en cuanto al género, en un país en el que frecuentemente se puede aún leer en las vitrinas de pequeñas empresas anuncios como «se busca chica de camarera» o «se busca chico para delivery».

En 2024, las mujeres en Grecia cobraron en promedio un 13,4 % menos que los hombres, mientras que en toda la Unión Europea esta diferencia se situó en 11,1 %, según Eurostat.

La reforma será sometida los próximos días a consulta pública en la web del Parlamento de Grecia, antes de ser presentada para su votación en la Cámara el próximo mes.

Se espera que el proyecto sea aprobado, ya que la conservadora Nueva Democracia, partido del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, tiene mayoría absoluta en el hemiciclo. EFE

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