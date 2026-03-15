Grecia recibe tras 200 años el cuadro de Delacroix símbolo de la lucha contra los otomanos

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Diego Sáez Papachristou

Mesolongi (Grecia), 15 mar (EFE).- Mesolongi, al oeste de Grecia, exhibe desde este domingo el famoso cuadro ‘Grecia expirando sobre las ruinas de Mesolongi’, con el que el pintor francés Eugéne Delacroix reflejó el sangriento asedio de esa ciudad griega hace 200 años a manos de los otomanos.

Se trata de un óleo sobre tabla de 209 por 147 centímetros cedido por el Museo de Bellas Artes de Bordeaux (Francia), que podrá verse hasta noviembre próximo en el Museo Arqueológico de Mesolongi, una ciudad a 200 kilómetros al oeste de Atenas.

La pintura está fechada en 1826, justo cuando terminó el asedio por parte de las tropas del Imperio otomano y dos años tras la muerte en Mesolongi del poeta británico Lord Byron, quien participó en la lucha armada de los helenos a favor de su independencia.

El cuadro de Delacroix (1798-1863) muestra a una mujer vestida en un traje tradicional griego con los brazos abiertos y ensangrentados, mientras en el fondo un guerrero otomano, símbolo de la opresión, clava una bandera en la tierra.

«La figura femenina con los brazos abiertos y la mirada hacia el cielo encarna a Grecia, herida pero erguida, humilde pero digna, mientras que la mano que emerge de los escombros recuerda el coste del sacrificio», señaló Lina Mendoni, ministra griega de Cultura, durante la presentación del cuadro ante la prensa.

El asedio de Mesolongi fue un episodio clave de la guerra de independencia de Grecia (1821-1829), más por su importancia política que militar, ya que contribuyó a despertar simpatías en la opinión pública europea hacia la causa griega.

De hecho, el cuadro de Delacroix se considera una alegoría de esa lucha por la independencia.

Tras un año de asedio y con el hambre asolando a los habitantes, los defensores de la ciudad trataron de romper el cerco la noche entre el 10 y 11 de abril de 1826 junto con todos los civiles que aún estaban en condiciones, lo que pasó a la historia como ‘el éxodo de Mesolongi’.

El historiador británico George Finlay estima que en ese intento de huida murieron unos 4.000 habitantes y otros 3.000 fueron capturados.

En 1824 había muerto allí mismo Lord Byron (1788-1824), cuyos escritos sobre la libertad de Grecia sirvieron a Delacroix de inspiración en 1826.

El mismo Delacroix iba a pintar pocos años después otro famoso cuadro, ‘La libertad guiando al pueblo’, todo un símbolo de la Revolución de julio de 1830 cuando el pueblo de París se levantaba en armas contra el rey Carlos X de Francia.

Dos siglos más tarde, ‘Grecia expirando sobre las ruinas de Mesolongi’ será ahora una de las joyas de una exposición más amplia que el Museo Arqueológico dedica al 200 aniversario de esa masacre.

La decisión de no rendirse nunca y de afrontar una huida condenada al fracaso «convirtió a Mesolongi en un símbolo de grandeza moral y abnegación», apuntó Mendoni.

Según la ministra griega, la exhibición es «un acto de memoria histórica y reflexión colectiva», precisamente en un contexto geopolítico en el que «los retos para la libertad, los ideales humanitarios y los valores culturales de los pueblos europeos aumentan exponencialmente». EFE

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