Grecia sube 40 euros el salario mínimo, hasta los 920 euros

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Atenas, 26 mar (EFE).- Grecia elevará a partir del próximo 1 de abril el salario mínimo en 40 euros, un 4,5 %, hasta los 920 euros brutos, anunció este jueves el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis.

Mitsotakis señaló que en un período complicado por «el prolongado conflicto en Oriente Medio», el Gobierno griego debe garantizar, además de la seguridad nacional, la estabilidad y la unidad interna, informa la emisora pública ERT.

Además del salario mínimo, el Gobierno ha aprobado medidas para limitar el alza de los precios del combustible por la guerra en Irán y ha incrementado 19 tipos de ayudas, por ejemplo por maternidad y por contraer matrimonio.

Mitsotakis recordó que este es el sexto aumento consecutivo del salario mínimo desde que fue elegido primer ministro en 2019, cuando era de 650 euros brutos, y dijo que el objetivo es aumentarlo hasta los 950 euros brutos en 2027.

A pesar de los sucesivos aumentos, Grecia sigue ocupando el penúltimo puesto de la Unión Europea en términos de poder adquisitivo, solo por delante de Bulgaria, según datos de la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat.

Durante la larga crisis financiera que comenzó en el país en 2009, el salario mínimo fue recortado en un 22 % a instancias del Fondo Monetario Internacional, llegando hasta los 586 euros brutos.

El PIB griego creció en 2025 un 2,1 %, por encima del 1,5 % de la media de la UE y del 1,4% de la eurozona, según Eurostat.

La tasa de paro, que llegó al 27,9 % durante aquella crisis, se situó el pasado enero en el 7,7 %. EFE

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