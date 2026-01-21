Groenlandia publica una guía para preparar hogares frente a crisis ante interés de Trump

3 minutos

Copenhague, 21 ene (EFE).- El Gobierno del territorio autónomo danés de Groenlandia publicó este miércoles una guía para preparar a los hogares ante situaciones de crisis, coincidiendo con el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por hacerse con el control de la isla ártica.

El documento, que explica cuál debe ser la preparación frente a crisis durante cinco días, fue presentado por el Ministerio de Naturaleza y Medioambiente del Ejecutivo de la isla ártica del Reino de Dinamarca para responder a «eventos» que hagan «particularmente vulnerable» a la población, explicó el Gobierno groenlandés.

«Tenemos una tradición de estar bien preparados, también en parte porque la meteorología inestable, el cambio climático son parte de nuestra vida diaria» y «ocasionalmente experimentamos eventos que nos hacen particularmente vulnerables, algo que experimentamos, entre otras cosas, con apagones», dijo Peter Borg, responsable, entre otras áreas, de Autosuficiencia en el Gobierno de Groenlandia.

Según explicó en un comunicado el Gobierno de la isla ártica, la guía «es un complemento a la preparación existente y debe considerarse como una ayuda para el individuo y como un refuerzo para la comunidad».

La guía es producto de un año de trabajo tras «una serie de cortes de electricidad de corta y larga duración» que afectaron a la isla, de acuerdo con el Ejecutivo groenlandés.

El documento invita a los groenlandeses a tener en circunstancias críticas tres litros de agua por persona y día, comida duradera y fácil de preparar para cinco jornadas, medicinas que incluyan un kit de primeros auxilios, bienes de higiene como papel higiénico y desinfectante para las manos, además de recursos para luchar contra el frío.

En una isla ártica donde las temperaturas pueden llegar a bajar a menos 20 grados centígrados, las autoridades recomiendan desde mantas y ropa caliente, hasta fuentes de calor como hornillos, estufas de queroseno, velas y hasta un generador de emergencia con su correspondiente combustible.

Además, entre las «otras necesidades» de la guía se incluyen, bengalas, diferentes modos de pago, ya sea con tarjetas o dinero en efectivo, pilas y baterías externas para dispositivos como los teléfonos móviles.

Para que los groenlandeses puedan mantenerse informados, su Gobierno les recomienda también disponer de una radio que funcione con pilas, células solares o manivela; tener a mano los teléfonos de familiares, vecinos y autoridades, y no desechar la opción de contar con equipos de comunicación por satélite.

La publicación de la guía, titulada «Preparado para la crisis», se produjo en una jornada en la que, tras semanas de debate sobre el insistente interés de Trump por controlar la isla ártica, el jefe del Estado estadounidense pidió en el Foro Económico de Davos, negociaciones «inmediatas» para la adquisición de territorio autónomo danés. EFE

smm-acl/jlp