Guardacostas taiwaneses se movilizan ante un operativo de China

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La guardia costera de Taiwán anunció el domingo que sus buques se encontraban en una situación de «enfrentamiento» con barcos chinos que participaban en una operación en aguas al sureste de la isla.

La movilización se dio luego de que China efectuara una «operación de aplicación de la ley» tras el reciente diálogo entre Japón y Filipinas para definir su frontera, indicó el sábado la prensa oficial china.

China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, calificó las conversaciones como «ilegales» y dijo tener la soberanía total sobre las aguas involucradas en el diálogo.

El Ministerio de Transportes chino organizó el sábado una «operación especial de aplicación de la ley de tráfico marítimo en aguas al este de la isla de Taiwán» a cargo de las policías marítimas de las provincias de Fujian y Cantón, informó la agencia estatal Xinhua.

El reporte no incluyó detalles sobre la operación, como cuánto durará o si sigue en marcha.

Se trató de «una acción necesaria contra el anuncio unilateral de Japón y Filipinas de comenzar ‘negociaciones para delimitar una frontera marítima'» cerca de Taiwán, agregó Xinhua.

Taiwán anunció el domingo que envió navíos para «responder apropiadamente» a la acción de China.

La guardia costera de Taiwán afirmó posteriormente que sus buques habían «expulsado» a cuatro barcos chinos de las «aguas restringidas» de la isla, y que estos se encontraban ahora a 61 kilómetros al sureste del extremo más meridional de la isla.

«Barcos de ambas partes siguen en situación de enfrentamiento» declaró en un comunicado la guardia costera taiwanesa, que dijo «condenar enérgicamente que China utilice las negociaciones entre Japón y Filipinas como pretexto para ocultar sus intentos de crear la ilusión de ‘jurisdicción'».

Tokio y Manila anunciaron la semana pasada el inicio de conversaciones «para delimitar la frontera marítima» de una zona económica y una meseta continental entre sus territorios, lo que enfureció a Pekín.

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